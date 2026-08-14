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Buzlukta Unutulanlardan Paragraf Sorusu Mahkumlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Buzlukta Unutulanlardan Paragraf Sorusu Mahkumlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.08.2026 - 18:33
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Eski adı Twitter olan X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım bu Cuma kimler paylaşımlarıyla güldürmüş? Kimler etkileşime doymuş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Olur öyle...

Unutulanlar...

Unutulanlar...
twitter.com

Büyük düşün!

Büyük düşün!
twitter.com

Bir de tavsiye.

Bir de tavsiye.
twitter.com
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Saklanmayın.

Saklanmayın.
twitter.com

Sigaraya çıkmıştır.

Sigaraya çıkmıştır.
twitter.com

İlginç bir yaşanmışlık...

İlginç bir yaşanmışlık...
twitter.com

Kesin salağa yatıyor.

Kesin salağa yatıyor.
twitter.com

Kolay gelsin...

Kolay gelsin...
twitter.com
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Kapatalım 👋

Kapatalım 👋
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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