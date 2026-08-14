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AK Parti'ye Peş Peşe Katılım! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milletvekillerine Rozetlerini Taktı

etiket AK Parti'ye Peş Peşe Katılım! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milletvekillerine Rozetlerini Taktı

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.08.2026 - 22:04
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AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında siyasetin gündemine oturacak katılımlar yaşandı. İYİ Parti'den iki milletvekilinin yanı sıra CHP, Gelecek Partisi ve DEM Parti'den isimler AK Parti'ye katılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni üyelere rozetlerini taktı.

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AK Parti'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda partiye dikkat çeken katılımlar yaşandı.

AK Parti'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda partiye dikkat çeken katılımlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, farklı partilerden AK Parti'ye geçen milletvekilleri ve belediye başkanlarına rozetlerini taktı.

İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ile Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, düzenlenen törende resmen AK Parti'ye katıldı. İki milletvekilinin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Törende dikkat çeken bir diğer geçiş ise Gelecek Partisi'nden yaşandı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Mustafa Bilici de AK Parti'ye katılan isimler arasında yer aldı.

Milletvekillerinin yanı sıra farklı partilerden belediye başkanları da AK Parti'ye geçti. CHP'li Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'na kürsüde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozet takıldı.

Öte yandan CHP Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ile DEM Parti'den istifa eden Şırnak İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır da AK Parti'ye katılan isimler arasında yer aldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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