AK Parti'ye Peş Peşe Katılım! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milletvekillerine Rozetlerini Taktı
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AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programında siyasetin gündemine oturacak katılımlar yaşandı. İYİ Parti'den iki milletvekilinin yanı sıra CHP, Gelecek Partisi ve DEM Parti'den isimler AK Parti'ye katılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni üyelere rozetlerini taktı.
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AK Parti'nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda partiye dikkat çeken katılımlar yaşandı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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