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Ankara’da Ulaşıma Zam Geldi: Yeni Ücretler Belli Oldu

Ankara’da Ulaşıma Zam Geldi: Yeni Ücretler Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
14.08.2026 - 17:52
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, toplu taşıma ücretlerine yüzde 14,30 zam yapılmasını oy birliğiyle kabul etti. Zammın ardından Ankara’da toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? Ankara’da otobüs ne kadar?

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Ankara'da toplu taşımaya zam geldi.

Ankara'da toplu taşımaya zam geldi.

Ankara’da toplu taşıma ücretlerine yüzde 14,30 zam yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeni tarifenin belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildiğini duyurdu.

Ankara toplu taşıma ücretleri: Otobüs ne kadar?

35 TL olan tam bilet 40 TL’ye, 17,50 TL olan öğrenci bileti 20 TL’ye, 26 TL olan öğretmen bileti ise 30 TL’ye yükseldi.

Öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonmanının ücreti de 650 lira olarak açıklandı.

ABB’den yapılan açıklamada 2026 Ocak’tan bu yana toplu taşımanın temel giderlerinde önemli artışlar yaşandığını belirtildi.

Ocak ayında yaklaşık 50 TL olan motorinin litre fiyatının 80,90 TL’ye yükseldiği belirtilen açıklamada aynı dönemde otobüslerin yedek parça maliyetlerinde yüzde 31,90, zorunlu trafik sigortası maliyetlerinde ise yüzde 54,73 artış yaşandı.

Belediye, bilet ücretlerindeki yüzde 14,30’luk artışın bu maliyet yükselişleri nedeniyle yapıldığını ifade etti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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