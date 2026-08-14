Ankara’da Ulaşıma Zam Geldi: Yeni Ücretler Belli Oldu
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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, toplu taşıma ücretlerine yüzde 14,30 zam yapılmasını oy birliğiyle kabul etti. Zammın ardından Ankara’da toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? Ankara’da otobüs ne kadar?
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Ankara'da toplu taşımaya zam geldi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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