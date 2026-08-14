Mabel Matiz'in Ha Leylim Klibine Erişim Engeli Getirildi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://ifade.org.tr/engelliweb/mabel...
Mabel Matiz'in yeni şarkısı Ha Leylim hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şarkı ve klibi nedeniyle sanatçı hakkında “müstehcenlik” iddiasıyla soruşturma başlatılmasının ardından YouTube'da yayınlanan resmi video klibine erişim engeli getirildiği bildirildi.
KAYNAK: İfade Özgürlüğü Derneği
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mabel Matiz'in Ha Leylim klibine YouTube'da erişim engeli getirildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın