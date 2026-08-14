article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Mabel Matiz'in Ha Leylim Klibine Erişim Engeli Getirildi!

etiket Mabel Matiz'in Ha Leylim Klibine Erişim Engeli Getirildi!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.08.2026 - 20:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Mabel Matiz'in yeni şarkısı Ha Leylim hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şarkı ve klibi nedeniyle sanatçı hakkında “müstehcenlik” iddiasıyla soruşturma başlatılmasının ardından YouTube'da yayınlanan resmi video klibine erişim engeli getirildiği bildirildi. 

KAYNAK: İfade Özgürlüğü Derneği

Kaynak: https://ifade.org.tr/engelliweb/mabel...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mabel Matiz'in Ha Leylim klibine YouTube'da erişim engeli getirildi.

Mabel Matiz'in Ha Leylim klibine YouTube'da erişim engeli getirildi.

Mabel Matiz'in üç gün önce yayınladığı yeni şarkısı “Ha Leylim” gündemdeki yerini koruyor. Şarkı ve video klibi hakkında başlatılan “müstehcenlik” soruşturmasının ardından bu kez klip için erişim engeli kararı verildiği bildirildi.

Mabel Matiz, Ha Leylim şarkısını video klibiyle birlikte yayınlamasının ardından sosyal medyada tartışmaların odağına yerleşmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da 13 Ağustos'ta sanatçı hakkında “müstehcenlik” iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Son olarak İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), Ha Leylim'in YouTube'da yayınlanan resmi video klibine erişim engeli getirildiğini duyurdu. İFÖD'ün aktardığına göre karar, şarkının sözleri ve video klibinin TCK'nın 226. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçu kapsamında değerlendirildiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmanın ardından geldi.

İFÖD gelişmeyi şu ifadelerle duyurdu:

“Mabel Matiz hakkında, “Ha Leylim” şarkısının sözleri ve video klibinin TCK’nın 226. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçu kapsamında değerlendirildiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmanın ardından, şarkının YouTube’da yayımlanan resmi video klibi erişime engellendi. YouTube, henüz videoyu Türkiye’den görünmez kılmadı.'

Mabel Matiz daha önce de “Perperişan” şarkısı nedeniyle “müstehcenlik” suçlamasıyla yargılanmış, açılan davada sanatçı hakkında beraat kararı verilmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Mabel Matiz - Ha Leylim Şarkı Sözleri:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
43
38
14
8
4
3
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın