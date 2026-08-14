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Sessiz Sedasız Evlenen Ronaldo ile Georgina’nın Evlilik Sözleşmesi Ortaya Çıktı

Sessiz Sedasız Evlenen Ronaldo ile Georgina’nın Evlilik Sözleşmesi Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.08.2026 - 17:55
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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodríguez, ünlü futbolcunun evlilik teklifinden bir yıl sonra 11 Ağustos’ta Portekiz’in Cascais kasabasındaki evlerinde, sadece çocukları ve dört tanığın bulunduğu çok sade bir törenle dünya evine girdi. Ünlü çiftin nikahtan bir gün önce, Lizbon’da noter önünde imzaladıkları evlilik sözleşmesinin detayları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı

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Portekiz gazetesi Jornal de Notícias’in ulaştığı belgelere göre çift evlilikten önce sahip oldukları ve evlilik sırasında kazandıkları malları kendi üzerlerinde tutacak. Boşanma durumunda ise Ronaldo’nun futbol geliri, sponsorlukları ve yatırımları otomatik olarak paylaşılmayacak.

Medyada dolaşan diğer bilgilere göreyse sözleşmede Georgina için de bazı güvenceler yer alıyor.

Medyada dolaşan diğer bilgilere göreyse sözleşmede Georgina için de bazı güvenceler yer alıyor.

*Ayrılık halinde Georgina’ya ömür boyu aylık yaklaşık 100 bin euro nafaka ödenecek.

*Madrid’deki bulunan aile evi de Georgina’nın üzerine geçecek.

Rodriguez nikâhta soyadını değiştirmezken. Tören, görkemli bir salon yerine son derece gizli ve sade şekilde gerçekleşti. 

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodríguez 2016 yılında Madrid’deki bir Gucci mağazasında tanışmıştı. Georgina o dönemde mağazada çalışıyordu. İlişkileri  2017’de başladı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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