Sessiz Sedasız Evlenen Ronaldo ile Georgina’nın Evlilik Sözleşmesi Ortaya Çıktı
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Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodríguez, ünlü futbolcunun evlilik teklifinden bir yıl sonra 11 Ağustos’ta Portekiz’in Cascais kasabasındaki evlerinde, sadece çocukları ve dört tanığın bulunduğu çok sade bir törenle dünya evine girdi. Ünlü çiftin nikahtan bir gün önce, Lizbon’da noter önünde imzaladıkları evlilik sözleşmesinin detayları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı
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Medyada dolaşan diğer bilgilere göreyse sözleşmede Georgina için de bazı güvenceler yer alıyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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