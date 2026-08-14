Araba Anahtarını ve Banka Kartını Folyoya Sarın Uyarısı Yapıldı
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Akıllı araba anahtarlarının ve temassız banka kartlarının alüminyum folyoya sarılması gerektiğini öne süren paylaşımlar yeniden gündeme geldi. Folyo, radyo sinyallerini engelleyebiliyor ancak yöntemin iki ürün açısından aynı ölçüde gerekli olduğu söylenemez. Anahtarsız araçlara yönelik saldırılar gerçek bir risk oluştururken banka kartlarının uzaktan okunarak hesabın boşaltılabileceği iddiası durumu olduğundan daha tehlikeli gösteriyor.
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Folyo araba anahtarının sinyalini kesebiliyor
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Banka kartını folyoya sarmak şart değil
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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