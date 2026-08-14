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Yaşam
Araba Anahtarını ve Banka Kartını Folyoya Sarın Uyarısı Yapıldı

Araba Anahtarını ve Banka Kartını Folyoya Sarın Uyarısı Yapıldı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 22:27
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Akıllı araba anahtarlarının ve temassız banka kartlarının alüminyum folyoya sarılması gerektiğini öne süren paylaşımlar yeniden gündeme geldi. Folyo, radyo sinyallerini engelleyebiliyor ancak yöntemin iki ürün açısından aynı ölçüde gerekli olduğu söylenemez. Anahtarsız araçlara yönelik saldırılar gerçek bir risk oluştururken banka kartlarının uzaktan okunarak hesabın boşaltılabileceği iddiası durumu olduğundan daha tehlikeli gösteriyor.

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Folyo araba anahtarının sinyalini kesebiliyor

Folyo araba anahtarının sinyalini kesebiliyor

Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemine sahip otomobiller, yakındaki akıllı anahtarla radyo sinyalleri üzerinden iletişim kuruyor. Araç, doğru anahtarın yakınında olduğunu algıladığında kapıların açılmasına ve motorun çalıştırılmasına izin veriyor.

Röle saldırısı adı verilen yöntemde hırsızlar iki elektronik cihaz kullanarak evin içindeki anahtar ile dışarıdaki otomobil arasındaki iletişimi uzatabiliyor. Anahtar fiziksel olarak evden çıkarılmasa bile araç, onun yakında bulunduğunu sanarak kapılarını açabiliyor.

Alüminyum folyo, anahtarı tamamen kapladığında radyo sinyallerini zayıflatabiliyor veya bütünüyle kesebiliyor. Böylece anahtarın sinyalinin dışarıdaki cihazlar tarafından alınması zorlaşıyor. Ancak folyoda boşluk bulunması, malzemenin yırtılması veya anahtarın tam olarak kapatılmaması korumayı etkisiz hale getirebiliyor.

Banka kartını folyoya sarmak şart değil

Banka kartını folyoya sarmak şart değil

Alüminyum folyo, temassız banka kartlarının kullandığı NFC sinyalini de engelleyebilir. Buna rağmen kalabalık bir yerde kartın uzaktan okunarak hesaptaki paranın kolayca boşaltılabileceği iddiası teknik açıdan eksik bir anlatıma dayanıyor.

Temassız kartın ödeme terminaline çok yakın tutulması gerekiyor. Visa’nın verdiği bilgilere göre iletişim mesafesi her durumda 10 santimetreden az, çoğunlukla ise 2 santimetrenin altında kalıyor. İşlemin gerçekleştirilebilmesi için terminalde önceden bir tutar girilmesi ve kartın okuyucuya kısa süreliğine yaklaştırılması gerekiyor.

Temassız işlemler sırasında tek kullanımlık elektronik doğrulama kodları oluşturulması da karttan okunan sınırlı bilgilerin başka ödemelerde kullanılmasını zorlaştırıyor. Dolayısıyla banka kartını folyoya sarmak NFC iletişimini engellese de çoğu kullanıcı açısından zorunlu bir güvenlik önlemi değil.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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