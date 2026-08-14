Araba Anahtarını ve Banka Kartını Folyoya Sarın Uyarısı Yapıldı

Alüminyum folyo, temassız banka kartlarının kullandığı NFC sinyalini de engelleyebilir. Buna rağmen kalabalık bir yerde kartın uzaktan okunarak hesaptaki paranın kolayca boşaltılabileceği iddiası teknik açıdan eksik bir anlatıma dayanıyor.

Temassız kartın ödeme terminaline çok yakın tutulması gerekiyor. Visa’nın verdiği bilgilere göre iletişim mesafesi her durumda 10 santimetreden az, çoğunlukla ise 2 santimetrenin altında kalıyor. İşlemin gerçekleştirilebilmesi için terminalde önceden bir tutar girilmesi ve kartın okuyucuya kısa süreliğine yaklaştırılması gerekiyor.

Temassız işlemler sırasında tek kullanımlık elektronik doğrulama kodları oluşturulması da karttan okunan sınırlı bilgilerin başka ödemelerde kullanılmasını zorlaştırıyor. Dolayısıyla banka kartını folyoya sarmak NFC iletişimini engellese de çoğu kullanıcı açısından zorunlu bir güvenlik önlemi değil.