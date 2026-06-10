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Onlyfans Soruşturmasında Merve Taşkın ve Gizem Bağdaçiçek Hakkında Yakalama Kararı

Onlyfans Soruşturmasında Merve Taşkın ve Gizem Bağdaçiçek Hakkında Yakalama Kararı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
10.06.2026 - 16:33
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Onlyfans soruşturması kapsamında yeni gelişme yaşandı. Yetişkin içerikleri üreten 27 sosyal medya fenomeni hakkında 10’ar yıl hapis istemiyle dava açıldı. Burçin Erol, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Serpil Cansız ve Zeynep Alkan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 14 ismin ise mal varlıklarına el konuldu.

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Onlyfans soruşturması kapsamında hakkında hapis istenen isimler.

Onlyfans soruşturması kapsamında hakkında hapis istenen isimler.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre Onlyfans soruşturması kapsamında 27 sosyal medya fenomeni hakkında 10 yıla kadar hapis istendi. Hapsi istenen isimler şöyle:

Gizem Bağdaçiçek • Merve Taşkın • Azranur Ay Vandan • Zeynep Alkan • Ebru Arman • Meltem Bakır • Gizem Avcı • Yağmur Şimşek • Öznur Güven • Cansu Bade Taş • Kübra Yurdakul • Arzu Yılmaz • Ceyda Ersoy • Derin Gür • Dilber Doğan • Eda Alboya • Eme Nur Süder • Kadriye Değirmenci • Lina Su Özgen • Yaprak Meriç Yücel • Nisanur Kavak • Tuğçe Cansu Parlak • Tülin Arıkoğlu • Burçin Erol • Serpil Cansız

Burçin Erol, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Serpil Cansız ve Zeynep Alkan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

14 ismin mal varlığına el konuldu.

14 ismin mal varlığına el konuldu.
twitter.com

Onlyfans iddianamesinde suçtan gelir elde eden ve aklama suçuna iştirak eden kişilerin bazı mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi. Gazeteci Burak Doğan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

'İşte o isimler ve el konulan mal varlıkları:

1- Azranur Ay Vandan: 

-2020 model YUKİ marka Gri renkli motosiklet, 

-Muratpaşa'da MESKEN, 

- tüm kripto, elektronik kuruluşlar ve banka hesapları

2-EBRU ARMAN:

-2024 model, Yamaha YZF250-A marka model, mavi renkli araç, 

-2017 model, Seat Ibıza marka model araç, 

-2022 model, Arora Cappucıno 50 marka model araç, 

3-BURÇİN EROL:

2023 model, Peugeot marka Mavi-Beyaz renkli, Django model araç, 

- tüm kripto, elektronik kuruluşlar ve banka hesapları 

4-SERPİL CANSIZ:

-2024 model, ALTAI marka araç, 

5-YAĞMUR ŞİMŞEK:

-2011 model, Volkswagen marka, mor renkli, Scırocco marka araç, 

6-ÖZNUR GÜVEN:

-Niğde'de mesken, 

7-CANSU BADE TAŞ:

-2008 model, Mını Cooper marka,pembe renki araç,

-2025 model, Yuki Bellini marka, Pembe marka araç, 

8-KÜBRA YURDAKUL:

-Antalya'da mesken 

-Mini Cooper marka model, Kırmızı renkli, 2009 model araç,

9-CEYDA ERSOY:

- Mersin'de mesken,

- Şişli'de mesken,

-Mercedes Benz GLB 2004 MATİC marka araç 

10-DİLBER DOĞAN:

-Antalya'da mesken, 

11-NİSANUR KAVAK:

-Hyundaı İ20 Bayon marka, yeşil renkli, 2024 model araç, 

12-ZEYNEP ALKAN:

-Bornova'da ofis, 

-Bornova'da yine ofis, 

-Peugeot 2008 marka, 2025 model, Kırmızı renkli araç

13-KUBİLAY MERİÇ AYDEMİR:

-2020 Model, Dacıa Sandero marka, Kahverengi renkli araç, 

14-ZAHİDE GÜVEN: 

-Marmara Ereğlisi 3 Katlı Mesken, 

-Aksaray'da arsa'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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