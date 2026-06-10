Onlyfans Soruşturmasında Merve Taşkın ve Gizem Bağdaçiçek Hakkında Yakalama Kararı

Onlyfans iddianamesinde suçtan gelir elde eden ve aklama suçuna iştirak eden kişilerin bazı mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi. Gazeteci Burak Doğan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

'İşte o isimler ve el konulan mal varlıkları:

1- Azranur Ay Vandan:

-2020 model YUKİ marka Gri renkli motosiklet,

-Muratpaşa'da MESKEN,

- tüm kripto, elektronik kuruluşlar ve banka hesapları

2-EBRU ARMAN:

-2024 model, Yamaha YZF250-A marka model, mavi renkli araç,

-2017 model, Seat Ibıza marka model araç,

-2022 model, Arora Cappucıno 50 marka model araç,

3-BURÇİN EROL:

2023 model, Peugeot marka Mavi-Beyaz renkli, Django model araç,

- tüm kripto, elektronik kuruluşlar ve banka hesapları

4-SERPİL CANSIZ:

-2024 model, ALTAI marka araç,

5-YAĞMUR ŞİMŞEK:

-2011 model, Volkswagen marka, mor renkli, Scırocco marka araç,

6-ÖZNUR GÜVEN:

-Niğde'de mesken,

7-CANSU BADE TAŞ:

-2008 model, Mını Cooper marka,pembe renki araç,

-2025 model, Yuki Bellini marka, Pembe marka araç,

8-KÜBRA YURDAKUL:

-Antalya'da mesken

-Mini Cooper marka model, Kırmızı renkli, 2009 model araç,

9-CEYDA ERSOY:

- Mersin'de mesken,

- Şişli'de mesken,

-Mercedes Benz GLB 2004 MATİC marka araç

10-DİLBER DOĞAN:

-Antalya'da mesken,

11-NİSANUR KAVAK:

-Hyundaı İ20 Bayon marka, yeşil renkli, 2024 model araç,

12-ZEYNEP ALKAN:

-Bornova'da ofis,

-Bornova'da yine ofis,

-Peugeot 2008 marka, 2025 model, Kırmızı renkli araç

13-KUBİLAY MERİÇ AYDEMİR:

-2020 Model, Dacıa Sandero marka, Kahverengi renkli araç,

14-ZAHİDE GÜVEN:

-Marmara Ereğlisi 3 Katlı Mesken,

-Aksaray'da arsa'