Onlyfans Soruşturmasında Merve Taşkın ve Gizem Bağdaçiçek Hakkında Yakalama Kararı
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Onlyfans soruşturması kapsamında yeni gelişme yaşandı. Yetişkin içerikleri üreten 27 sosyal medya fenomeni hakkında 10’ar yıl hapis istemiyle dava açıldı. Burçin Erol, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Serpil Cansız ve Zeynep Alkan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 14 ismin ise mal varlıklarına el konuldu.
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Onlyfans soruşturması kapsamında hakkında hapis istenen isimler.
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14 ismin mal varlığına el konuldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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