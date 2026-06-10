Milyonlarca Araç Sahibine 1 Temmuz Müjdesi: Sigortada 'Akıllı' Dönem Başlıyor
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Türkiye'deki milyonlarca araç sahibini ve sigorta sektörünü yakından ilgilendiren köklü bir düzenleme için geri sayım başladı. Kasko ve zorunlu trafik sigortası kapsamındaki hasar tespit süreçlerinde devrim niteliğinde bir değişime imza atacak olan 'Eksper Akıllı Atama Sistemi', pilot uygulamanın ardından tüm yurtta kalıcı olarak hayata geçmeye hazırlanıyor. 1 Nisan itibarıyla Bursa ve Ordu illerinde test edilmeye başlanan yeni sistemin, herhangi bir süre uzatımı olmaması durumunda 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla tüm Türkiye genelinde zorunlu hale gelmesi bekleniyor.
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Trafik sigortalarında yeni dönem.
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Amaç mağduriyeti engellemek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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