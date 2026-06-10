Milyonlarca Araç Sahibine 1 Temmuz Müjdesi: Sigortada 'Akıllı' Dönem Başlıyor

Yeni düzenlemeyle birlikte, kasko ve trafik sigortasındaki eksper atama süreçleri tamamen şeffaf ve manipülasyona kapalı bir yapıya kavuşuyor. Pilot illerde başarıyla uygulanan sisteme göre; kasko sigortası kapsamında ağır veya tam hasara uğramış motorlu araçlar ile zorunlu trafik sigortasında 40 bin lira ve üzerindeki hasarlarda eksperler artık otomatik olarak atanıyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) sistemleri üzerinden yapılacak bu atamalar, zorunlu ve sıralı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

40 bin liranın altındaki hasarlarda ise sigorta şirketi ya da hak sahibinin eksper talep etmesi durumunda, yine SBM üzerinden sıralı atama mekanizması devreye giriyor. Bu sayede hasar tespit süreçlerindeki taraflı yaklaşım iddialarının ve sistemsel açıkların tamamen önüne geçilmesi hedefleniyor.