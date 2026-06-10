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Milyonlarca Araç Sahibine 1 Temmuz Müjdesi: Sigortada 'Akıllı' Dönem Başlıyor

Milyonlarca Araç Sahibine 1 Temmuz Müjdesi: Sigortada 'Akıllı' Dönem Başlıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
10.06.2026 - 13:24
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Türkiye'deki milyonlarca araç sahibini ve sigorta sektörünü yakından ilgilendiren köklü bir düzenleme için geri sayım başladı. Kasko ve zorunlu trafik sigortası kapsamındaki hasar tespit süreçlerinde devrim niteliğinde bir değişime imza atacak olan 'Eksper Akıllı Atama Sistemi', pilot uygulamanın ardından tüm yurtta kalıcı olarak hayata geçmeye hazırlanıyor. 1 Nisan itibarıyla Bursa ve Ordu illerinde test edilmeye başlanan yeni sistemin, herhangi bir süre uzatımı olmaması durumunda 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla tüm Türkiye genelinde zorunlu hale gelmesi bekleniyor.

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Trafik sigortalarında yeni dönem.

Trafik sigortalarında yeni dönem.

Yeni düzenlemeyle birlikte, kasko ve trafik sigortasındaki eksper atama süreçleri tamamen şeffaf ve manipülasyona kapalı bir yapıya kavuşuyor. Pilot illerde başarıyla uygulanan sisteme göre; kasko sigortası kapsamında ağır veya tam hasara uğramış motorlu araçlar ile zorunlu trafik sigortasında 40 bin lira ve üzerindeki hasarlarda eksperler artık otomatik olarak atanıyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) sistemleri üzerinden yapılacak bu atamalar, zorunlu ve sıralı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

40 bin liranın altındaki hasarlarda ise sigorta şirketi ya da hak sahibinin eksper talep etmesi durumunda, yine SBM üzerinden sıralı atama mekanizması devreye giriyor. Bu sayede hasar tespit süreçlerindeki taraflı yaklaşım iddialarının ve sistemsel açıkların tamamen önüne geçilmesi hedefleniyor.

Amaç mağduriyeti engellemek.

Amaç mağduriyeti engellemek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), düzenlemenin arkasındaki en büyük motivasyonun vatandaşların mağduriyetini engellemek olduğunu belirtti. Özellikle trafik kazalarının hemen ardından yasal olmayan yollarla kazazede bilgilerine ulaşan, kendilerini 'hasar danışmanı' veya 'hasar aracısı' olarak tanıtan istismarcı yapılara karşı sert tedbirler alınıyor. Yanıltıcı vaatlerle hasar süreçlerini uzatan ve sigorta sistemine olan güveni zedeleyen bu oluşumlar, yeni sistemle birlikte tamamen devre dışı kalacak.

SEDDK yetkilileri, süreçlerin 'gerçek zarar ilkesi' esas alınarak sonuçlandırılacağını ve Akıllı Eksper Atama Sistemi sayesinde değer kaybı tazminatının, maddi hasarla eş zamanlı olarak hesaplanacağını vurguladı. Eylem programının bir sonraki adımında ise yargı içtihatlarıyla tam uyumlu, daha adil ve hızlı bir tazminat sürecini içeren trafik genel şartları değişiklikleri devreye alınacak.

Rapor ücretini kim ödeyecek? İtiraz süreci nasıl işleyecek?

Rapor ücretini kim ödeyecek? İtiraz süreci nasıl işleyecek?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, sistemin getirdiği pratik çözümlere dikkat çekti. Erdem, yeni dönemde trafik sigortasında hasar tespiti için atanan eksperin, değer kaybı tazminatını da otomatik olarak hesaplayacağını ve raporunda bu tutara yer vereceğini ifade etti. Böylece hak sahiplerinin değer kaybı parası alabilmek için ayrıca bir başvuru veya talepte bulunmasına gerek kalmayacak.

Vatandaşlar, e-Devlet doğrulaması yaparak SBM’nin resmi internet sitesindeki 'Online İşlemler' ve 'Eksper Atama' adımlarını takip ederek işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek.

Yeni yönetmelikle birlikte araç sahiplerinin omzundaki mali yükler de hafifliyor. İster sigortalı, ister hak sahibi, isterse de sigorta şirketi tarafından atansın; tanzim edilen ilk eksper raporunun ücreti tamamen sigorta şirketi tarafından karşılanacak.

Eksperin hazırladığı rapora itiraz etmek isteyen taraflar için ise 3 iş günlük bir süre tanınacak. Bildirimin ardından yapılacak itirazlar doğrultusunda SBM üzerinden yeni bir eksper ataması gerçekleştirilecek. Eğer bu rapora da itiraz edilirse, yine 3 iş günü içinde tarafların talebiyle süreç 'hakem eksper' aşamasına taşınabilecek. Bu sayede hasar ve tazminat süreçleri çok daha hızlı, adil ve bürokrasiden uzak bir şekilde çözüme kavuşacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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