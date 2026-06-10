Emekliye 40 Bin TL Sürprizi! Emekli Promosyonlarında Her Şeyi Değiştirecek Temmuz Hamlesi
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Emekli promosyonlarında rekabet her geçen gün kızışırken, bankaların sunduğu teklifler rekor seviyelere ulaştı. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında ek gelir arayan milyonlarca emekli için promosyon ödemeleri can suyu olmaya devam ediyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bankalar arasında yaşanan bu büyük rekabeti değerlendirerek, emeklilerin en yüksek kazancı elde edebilmeleri için izlemeleri gereken stratejileri tek tek sıraladı. Karakaş, özellikle Temmuz zammı öncesinde hesap taşıma işlemi yapacak olan vatandaşları kritik bir hata yapmamaları konusunda uyardı.
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Temmuz zammı öncesi bankalardan dev adım: 40 bin TL’ye varan teklifler.
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"Acele etmeyin, temmuz ayını bekleyin."
Promosyon ödemesi hakkında bilinmesi gereken kritik detaylar.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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