Emekliye 40 Bin TL Sürprizi! Emekli Promosyonlarında Her Şeyi Değiştirecek Temmuz Hamlesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankacılık sektörü arasında dokuz yıl önce imzalanan ilk protokolün ardından emekli promosyonları yepyeni bir boyuta taşındı. Kurumdan yaşlılık, malullük, vazife malullüğü aylığı veya dul ve yetim aylığı alan tüm vatandaşlar bu haktan yararlanabiliyor.

Temmuz ayındaki maaş zamlarına kısa bir süre kala bankaların müşteri kapma yarışı adeta bir savaşa dönüştü. Güncel verilere göre bir katılım bankası, emekli maaş tutarına göre 25 bin TL’ye varan ana promosyon taahhüt ediyor. Banka, maaş tutarından bağımsız olarak sunduğu 15 bin TL’lik ek avantajlarla toplam kazanç tutarını 40 bin TL seviyesine kadar yükseltmiş durumda. Uzmanlar, yüksek faiz ortamında likidite ve kaynak oluşturmak isteyen bankaların, Temmuz döneminde bu tutarları daha da yukarı çekebileceğini öngörüyor.