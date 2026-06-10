article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Emekliye 40 Bin TL Sürprizi! Emekli Promosyonlarında Her Şeyi Değiştirecek Temmuz Hamlesi

Emekliye 40 Bin TL Sürprizi! Emekli Promosyonlarında Her Şeyi Değiştirecek Temmuz Hamlesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
10.06.2026 - 12:12
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Emekli promosyonlarında rekabet her geçen gün kızışırken, bankaların sunduğu teklifler rekor seviyelere ulaştı. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında ek gelir arayan milyonlarca emekli için promosyon ödemeleri can suyu olmaya devam ediyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bankalar arasında yaşanan bu büyük rekabeti değerlendirerek, emeklilerin en yüksek kazancı elde edebilmeleri için izlemeleri gereken stratejileri tek tek sıraladı. Karakaş, özellikle Temmuz zammı öncesinde hesap taşıma işlemi yapacak olan vatandaşları kritik bir hata yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Temmuz zammı öncesi bankalardan dev adım: 40 bin TL’ye varan teklifler.

Temmuz zammı öncesi bankalardan dev adım: 40 bin TL’ye varan teklifler.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankacılık sektörü arasında dokuz yıl önce imzalanan ilk protokolün ardından emekli promosyonları yepyeni bir boyuta taşındı. Kurumdan yaşlılık, malullük, vazife malullüğü aylığı veya dul ve yetim aylığı alan tüm vatandaşlar bu haktan yararlanabiliyor.

Temmuz ayındaki maaş zamlarına kısa bir süre kala bankaların müşteri kapma yarışı adeta bir savaşa dönüştü. Güncel verilere göre bir katılım bankası, emekli maaş tutarına göre 25 bin TL’ye varan ana promosyon taahhüt ediyor. Banka, maaş tutarından bağımsız olarak sunduğu 15 bin TL’lik ek avantajlarla toplam kazanç tutarını 40 bin TL seviyesine kadar yükseltmiş durumda. Uzmanlar, yüksek faiz ortamında likidite ve kaynak oluşturmak isteyen bankaların, Temmuz döneminde bu tutarları daha da yukarı çekebileceğini öngörüyor.

"Acele etmeyin, temmuz ayını bekleyin."

"Acele etmeyin, temmuz ayını bekleyin."

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde emeklilerin daha yüksek kazanç elde etmek için fevri hareket etmemesi gerektiğinin altını çizdi. Temmuz 2026 itibarıyla emekli maaşlarına yansıtılacak yeni zam oranlarının, bankaların promosyon kampanyalarını doğrudan etkileyeceğini belirten Karakaş, şu uyarıda bulundu:

'2026/Temmuz ayından itibaren emeklilerimizin maaşlarına yansıtılacak yeni zam oranlarına paralel olarak, bankaların promosyon kampanyalarını yeniden yukarı yönlü güncellemeleri güçlü bir ihtimal dâhilindedir. Dolayısıyla, basiretli bir tüccar gibi hareket etmek mecburiyetinde olan emeklilerimizin hesap taşıma hususunda fevri davranmaması, temmuz ayındaki nihai zammı ve bankaların buna reaksiyon olarak geliştireceği yeni hamleleri beklemesi kendi lehlerine olacaktır.'

Promosyon ödemesi hakkında bilinmesi gereken kritik detaylar.

Promosyon ödemesi hakkında bilinmesi gereken kritik detaylar.

Promosyon sözleşmesi imzalanırken sadece peşin ödenen nakit tutara odaklanmanın büyük resmi görmeyi engelleyebileceğini ifade eden uzmanlar, banka tercihinde şu kriterlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtiyor:

  • Düşük ve avantajlı faiz oranlarına sahip ucuz kredi imkânları,

  • Alışverişlerde harcanabilecek yüksek para puanlar ve bonuslar,

  • EFT ve havale gibi bankacılık işlemlerinden muafiyet sağlayan muamele kolaylıkları,

  • Hesap işletim ücreti muafiyetleri ve diğer yan haklar.

Bankaların ödeyeceği asgari promosyon miktarı yasal olarak emekli aylığının net tutarına göre belirlenen kademelere göre hesaplanıyor. Ancak serbest piyasa koşullarında bankalar bu taban tutarların çok üzerine çıkabiliyor. Süreçle ilgili en çok merak edilen detaylar ise şöyle:

  • Promosyon ödemesi, kural olarak 3 yıllık dönem için tek seferde ve peşin olarak yapılıyor. Maaşın bankaya geçmesi ve taahhütnamenin imzalanmasının ardından en geç 3 iş günü içinde hesaba aktarılıyor.

  • Net maaş hesaplanırken, maaş üzerinde bulunan nafaka ve icra kesintileri doğrudan düşülüyor. Bu yasal kesintilerin dışındaki hususlar promosyon matrahını etkilemiyor.

  • Hak sahibi olan yetimler, yaş sınırı olmaksızın bu haktan yararlanabiliyor. Velayet altındaki çocukların ödemesi yasal velisine yapılırken, reşit çocuklara ek şart aranmaksızın doğrudan ödeme gerçekleştiriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın