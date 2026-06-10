Elektrikli Araç Dünyasında Şok Karar: Dev Üretici Türkiye Yatırımını Durdurdu!

Şirket yönetimi, küresel büyüme planlarında bir yön değişikliğine giderek bundan sonraki süreçte tamamen Avrupa kıtasındaki yerelleşme adımlarına yoğunlaşacağını duyurdu. Alınan bu kritik kararın detayları, BYD Başkan Yardımcısı Stella Li tarafından paylaşıldı. Londra'da önemli açıklamalarda bulunan üst düzey yönetici, Türkiye'deki üretim merkezinin kurulum faaliyetlerinin tamamen durdurulduğunu belirtti. Li, tesisin gelecekte ne zaman faaliyete geçebileceğine dair şu an için net ve somut bir takvim bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Şirketin iç operasyonlarında ve yatırım planlarında önceliklerin tamamen değiştiğini aktaran Stella Li, şu anki en büyük hedeflerinin Macaristan'daki mevcut yatırımları tamamlamak olduğunu vurguladı. BYD'nin bir sonraki adımının ise Avrupa genelinde üretim yapabilecekleri ikinci bir uygun bölgeyi tespit etmek olacağı belirtildi.

Çinli otomotiv markası, geçen yıl Türkiye pazarında ses getiren bir adım atmış ve hükümet yetkilileriyle Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla kurulacak bir üretim tesisi için resmi imzaları atmıştı. Yıllık bazda 150 bin adet araç üretme gücüne sahip olması hedeflenen bu büyük yatırımla ilgili olarak, arazide henüz herhangi bir altyapı çalışması ya da inşaat faaliyeti başlamamıştı.

Şirketin strateji değişikliğinin arkasında, Avrupa Birliği'nin Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere getirdiği ek gümrük vergileri yatıyor. Bu vergilerden etkilenmemek adına doğrudan Avrupa içinde üretim yapmayı hedefleyen BYD, Macaristan'ın Szeged şehrindeki ilk fabrikasında montaj hatlarını bu yılın son çeyreğinde çalıştırmayı planlıyor. Yeni tesisler için de arayışta olan şirket, sıfırdan inşaat yapmak yerine Stellantis ve Volkswagen gibi devlerin Avrupa'daki boş duran hazır fabrikalarını satın almak istiyor. Markanın bu doğrultuda özellikle İtalya ve Fransa'daki tesisleri yakından incelediği biliniyor.