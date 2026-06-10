Elektrikli Araç Dünyasında Şok Karar: Dev Üretici Türkiye Yatırımını Durdurdu!
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Çinli otomotiv devi BYD, Manisa'da hayata geçirmeyi planladığı 1 milyar dolarlık dev fabrika projesini durdurma kararı aldı. Şirket, Avrupa pazarındaki yeni yapılanma ve yerelleşme adımları doğrultusunda önceliğini Macaristan ve diğer alternatif Avrupa ülkelerine kaydırdığını açıkladı.
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Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olan Çin merkezli BYD, Türkiye'de inşa etmeyi planladığı büyük üretim tesisi projesini askıya aldığını resmen ilan etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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