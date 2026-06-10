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Elektrikli Araç Dünyasında Şok Karar: Dev Üretici Türkiye Yatırımını Durdurdu!

Elektrikli Araç Dünyasında Şok Karar: Dev Üretici Türkiye Yatırımını Durdurdu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.06.2026 - 09:02
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Çinli otomotiv devi BYD, Manisa'da hayata geçirmeyi planladığı 1 milyar dolarlık dev fabrika projesini durdurma kararı aldı. Şirket, Avrupa pazarındaki yeni yapılanma ve yerelleşme adımları doğrultusunda önceliğini Macaristan ve diğer alternatif Avrupa ülkelerine kaydırdığını açıkladı.

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Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olan Çin merkezli BYD, Türkiye'de inşa etmeyi planladığı büyük üretim tesisi projesini askıya aldığını resmen ilan etti.

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olan Çin merkezli BYD, Türkiye'de inşa etmeyi planladığı büyük üretim tesisi projesini askıya aldığını resmen ilan etti.

Şirket yönetimi, küresel büyüme planlarında bir yön değişikliğine giderek bundan sonraki süreçte tamamen Avrupa kıtasındaki yerelleşme adımlarına yoğunlaşacağını duyurdu. Alınan bu kritik kararın detayları, BYD Başkan Yardımcısı Stella Li tarafından paylaşıldı. Londra'da önemli açıklamalarda bulunan üst düzey yönetici, Türkiye'deki üretim merkezinin kurulum faaliyetlerinin tamamen durdurulduğunu belirtti. Li, tesisin gelecekte ne zaman faaliyete geçebileceğine dair şu an için net ve somut bir takvim bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Şirketin iç operasyonlarında ve yatırım planlarında önceliklerin tamamen değiştiğini aktaran Stella Li, şu anki en büyük hedeflerinin Macaristan'daki mevcut yatırımları tamamlamak olduğunu vurguladı. BYD'nin bir sonraki adımının ise Avrupa genelinde üretim yapabilecekleri ikinci bir uygun bölgeyi tespit etmek olacağı belirtildi.

Çinli otomotiv markası, geçen yıl Türkiye pazarında ses getiren bir adım atmış ve hükümet yetkilileriyle Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla kurulacak bir üretim tesisi için resmi imzaları atmıştı. Yıllık bazda 150 bin adet araç üretme gücüne sahip olması hedeflenen bu büyük yatırımla ilgili olarak, arazide henüz herhangi bir altyapı çalışması ya da inşaat faaliyeti başlamamıştı.

Şirketin strateji değişikliğinin arkasında, Avrupa Birliği'nin Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere getirdiği ek gümrük vergileri yatıyor. Bu vergilerden etkilenmemek adına doğrudan Avrupa içinde üretim yapmayı hedefleyen BYD, Macaristan'ın Szeged şehrindeki ilk fabrikasında montaj hatlarını bu yılın son çeyreğinde çalıştırmayı planlıyor. Yeni tesisler için de arayışta olan şirket, sıfırdan inşaat yapmak yerine Stellantis ve Volkswagen gibi devlerin Avrupa'daki boş duran hazır fabrikalarını satın almak istiyor. Markanın bu doğrultuda özellikle İtalya ve Fransa'daki tesisleri yakından incelediği biliniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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