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Eşiyle Kavga Eden Ünlü Goril Kiyomasa'nın Derin Düşüncelere Daldığı Anlar Viral Oldu

Eşiyle Kavga Eden Ünlü Goril Kiyomasa'nın Derin Düşüncelere Daldığı Anlar Viral Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.06.2026 - 07:48
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Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle zor günler geçirdiği bilinen dünyaca ünlü goril Kiyomasa'nın, bir köşeye çekilip insan gibi uzun uzun düşündüğü anlar sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini çekti. Dertli tavırlarıyla dikkat çeken gorilin o görüntüleri kısa sürede en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.

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Son dönemde eşiyle yaşadığı şiddetli tartışmalar ve geçimsizlikle gündeme gelen ünlü goril Kiyomasa, bu kez oldukça dalgın ve efkarlı halleriyle kameralara yansıdı.

İnsanlara olan benzerliği ve sergilediği zeki tavırlarla dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan dev goril, adeta yaşadığı ailevi sorunların ağırlığını omuzlarında hissediyor. Sosyal medyaya düşen ve hızla yayılan son görüntülerde, tahta merdivenlere oturmuş, elini çenesine dayayarak uzaklara dalan Kiyomasa'nın o düşünceli anları, izleyenlerin hem içini burktu hem de yüzünde tebessüm oluşturdu.

Milyonlarca kez izlenen videoda, Kiyomasa'nın tıpkı eşiyle kavga ettikten sonra ne yapacağını bilemeyen dertli bir insan gibi kafasını kaşıdığı, ara sıra dudaklarını büzdüğü ve derin bir içsel hesaplaşma yaşadığı net bir şekilde görülüyor. Eşiyle arasının açık olması nedeniyle büyük bir moral bozukluğu yaşadığı halinden okunan gorilin bu samimi anları, internet kullanıcıları tarafından mesaj yağmuruna tutuldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, ünlü gorilin videosunun altına 'Aşk acısı ve evlilik dertleri sadece insanlara özgü değilmiş' ve 'Kiyomasa tıpkı bizden biri gibi' şeklinde yorumlar yaparak hayvana empati duyduklarını dile getirdi. Hayvanlar aleminin de karmaşık duygusal tepkiler verebileceğini ve sosyal ilişkilerinde yıpranabileceğini gözler önüne seren bu anlar, dijital dünyanın en çok konuşulan ve paylaşılan içeriklerinden biri olmayı başardı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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