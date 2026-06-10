Eşiyle Kavga Eden Ünlü Goril Kiyomasa'nın Derin Düşüncelere Daldığı Anlar Viral Oldu
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Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle zor günler geçirdiği bilinen dünyaca ünlü goril Kiyomasa'nın, bir köşeye çekilip insan gibi uzun uzun düşündüğü anlar sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini çekti. Dertli tavırlarıyla dikkat çeken gorilin o görüntüleri kısa sürede en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.
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Son dönemde eşiyle yaşadığı şiddetli tartışmalar ve geçimsizlikle gündeme gelen ünlü goril Kiyomasa, bu kez oldukça dalgın ve efkarlı halleriyle kameralara yansıdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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