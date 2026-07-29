Gornik Zabrze’yi Geçen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’na Yükseldi
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, toplam skorda üstünlük sağlayarak adını 3. ön eleme turuna yazdırdı. Anderson Talisca'nın erken golü turu getiren kritik anlardan biri olurken, Fenerbahçe'nin bir sonraki rakibi Avusturya ekibi Sturm Graz oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Polonya ekibi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynadığı rövanş karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.
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Deplasmandaki rövanş maçından 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli ekip, toplam skorda rakibine üstünlük kurarak adını UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yazdırdı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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