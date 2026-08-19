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Gönül Dağı ve Cennetin Çocukları Oyuncusu Mehmed Fetihler Sultanı Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu

Gönül Dağı ve Cennetin Çocukları Oyuncusu Mehmed Fetihler Sultanı Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.08.2026 - 09:02
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TRT1'in tarihi dram dizisi Fatih Sultan Mehmed'in genç yaşta tahta geçişinden İstanbul'un fethine uzanan yolculuğu konu alan Mehmed Fetihler Sultanı 4. sezonu için hazırlıklara başladı. Senaryosunu Ozan Bodur'un kaleme aldığı sevilen tarihi dizinin kadrosuna TRT 1 ekranlarının sevilen ismi dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Serkan Çayoğlu'nun başrolünde rol aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı son yılların en başarılı tarihi dizilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Serkan Çayoğlu'nun başrolünde rol aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı son yılların en başarılı tarihi dizilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.
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Senaryosunu Ozan Bodur'un kaleme aldığı dizi salı akşamları TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşuyor. İlk 3 sezonuyla beğeni toplayan dizinin 4. sezon çekimlerinin 29 Ağustos'ta başlayacağı öğrenilirken dizinin kadrosu da genişlemeye devam ediyor.

Son olarak Gönül Dağı ve Cennetin Çocukları dizilerinde rol alan Ali Düşenkalkar, 4. sezonunda Mehmed: Fetihler Sultanı kadrosunda yer alacak.

Son olarak Gönül Dağı ve Cennetin Çocukları dizilerinde rol alan Ali Düşenkalkar, 4. sezonunda Mehmed: Fetihler Sultanı kadrosunda yer alacak.

'Gönül Dağı', 'Hanımın Çiftliği', 'Dila Hanım' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi başarılı yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde “Rum Mehmed Paşa” karakterine hayat verecek. Dizinin afiş çekimleri ise önümüzdeki günlerde yapılacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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