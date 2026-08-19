Gönül Dağı ve Cennetin Çocukları Oyuncusu Mehmed Fetihler Sultanı Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu
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TRT1'in tarihi dram dizisi Fatih Sultan Mehmed'in genç yaşta tahta geçişinden İstanbul'un fethine uzanan yolculuğu konu alan Mehmed Fetihler Sultanı 4. sezonu için hazırlıklara başladı. Senaryosunu Ozan Bodur'un kaleme aldığı sevilen tarihi dizinin kadrosuna TRT 1 ekranlarının sevilen ismi dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Serkan Çayoğlu'nun başrolünde rol aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı son yılların en başarılı tarihi dizilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.
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Son olarak Gönül Dağı ve Cennetin Çocukları dizilerinde rol alan Ali Düşenkalkar, 4. sezonunda Mehmed: Fetihler Sultanı kadrosunda yer alacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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