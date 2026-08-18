Kanal D Dizisi Karakuyu Sete Çıkmaya Hazırlanıyor! Kadroya Peş Peşe İki Yeni Oyuncu Katıldı
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Özge Törer ve Onur Tuna'yı başrollerde buluşturan Karakuyu, sete çıkmaya hazırlanırken kadrosunu büyütmeye devam ediyor. Kanal D'nin yeni dizisine iki oyuncu birden katılırken canlandıracakları karakterler de belli oldu. Yeni isimlerden biri Kahraman'ın en yakın arkadaşını, diğeri ise Savcı Ferda'nın sağ kolunu oynayacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından Karakuyu için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.
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Oyuncu Cihan Talay ve Doğan Bayraktar, Kanal D'nin Karakuyu dizisine kadrosuna dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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