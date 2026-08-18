Kanal D Dizisi Karakuyu Sete Çıkmaya Hazırlanıyor! Kadroya Peş Peşe İki Yeni Oyuncu Katıldı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Karakuyu'nun yeni transferlerinden ilki Cihan Talay oldu. Talay, dizide Onur Tuna'nın hayat vereceği Kahraman'ın hem avukatı hem de en yakın arkadaşı Mehmet karakterini canlandıracak.

Dizinin kadrosuna katılan bir diğer isim ise Doğan Bayraktar oldu. Bayraktar, Duran karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Duran, Özge Törer'in canlandıracağı Savcı Ferda'nın sağ kolu olarak hikayede önemli bir yere sahip olacak.