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Kanal D Dizisi Karakuyu Sete Çıkmaya Hazırlanıyor! Kadroya Peş Peşe İki Yeni Oyuncu Katıldı

Kanal D Dizisi Karakuyu Sete Çıkmaya Hazırlanıyor! Kadroya Peş Peşe İki Yeni Oyuncu Katıldı

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.08.2026 - 17:28
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Özge Törer ve Onur Tuna'yı başrollerde buluşturan Karakuyu, sete çıkmaya hazırlanırken kadrosunu büyütmeye devam ediyor. Kanal D'nin yeni dizisine iki oyuncu birden katılırken canlandıracakları karakterler de belli oldu. Yeni isimlerden biri Kahraman'ın en yakın arkadaşını, diğeri ise Savcı Ferda'nın sağ kolunu oynayacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından Karakuyu için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından Karakuyu için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

Özge Törer ve Onur Tuna'yı başrollerde buluşturacak dizinin çekimleri için geri sayım sürerken kadroya iki yeni oyuncu birden katıldı. Çekimleri Tokat'ta yapılacak dizinin çekimleri için oyuncular ve ekip 24 Ağustos günü Tokat'a doğru yola çıkmaya hazırlanırken Birsen Altuntaş, kadroya dahil olan iki yeni oyuncuyu açıkladı.

Oyuncu Cihan Talay ve Doğan Bayraktar, Kanal D'nin Karakuyu dizisine kadrosuna dahil oldu.

Oyuncu Cihan Talay ve Doğan Bayraktar, Kanal D'nin Karakuyu dizisine kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Karakuyu'nun yeni transferlerinden ilki Cihan Talay oldu. Talay, dizide Onur Tuna'nın hayat vereceği Kahraman'ın hem avukatı hem de en yakın arkadaşı Mehmet karakterini canlandıracak.

Dizinin kadrosuna katılan bir diğer isim ise Doğan Bayraktar oldu. Bayraktar, Duran karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Duran, Özge Törer'in canlandıracağı Savcı Ferda'nın sağ kolu olarak hikayede önemli bir yere sahip olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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