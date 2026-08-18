Şerbo'nun Görkem'i Başrolde: Show TV'nin İddialı Dizisi Sevdan Bir Ateş'in İlk Afişi Yayınlandı
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Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'i canlandıran Özge Özacar ve Murat Ünalmış'ın başrollerde yer aldığı yeni dizi Sevdan Bir Ateş için geri sayım başladı. Show TV'nin iddialı dizisi Sevdan Bir Ateş'in çekimleri geçtiğimiz günlerde başlarken dizinin ilk afişi yayınlandı.
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Özge Özacar ve Murat Ünalmış'ın başrollerde yer aldığı iddialı dizi Sevdan Bir Ateş için geri sayım başladı.
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İşte Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş'in ilk afişi:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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