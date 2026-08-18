Şerbo'nun Görkem'i Başrolde: Show TV'nin İddialı Dizisi Sevdan Bir Ateş'in İlk Afişi Yayınlandı

Kızılcık Şerbeti'nde Görkem karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özge Özacar, yeni sezonda bambaşka bir rolle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Özge Özacar'ı Murat Ünalmış ile başrolde buluşturan Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş için geri sayım sürerken merakla beklenen ilk afiş yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde çekimleri başlayan Sevdan Bir Ateş, Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde izleyiciyle buluşacak. Dizinin yayınlanan ilk afişinde başroller Özge Özacar ve Murat Ünalmış birlikte yer aldı.

Sevdan Bir Ateş, köklü aile sırları, intikam ve geçmişle yüzleşmelerin ortasında filizlenen imkansız bir aşkı merkezine alacak. Kapadokya'nın mistik coğrafyasında geçecek hikayede Murat Ünalmış Mirza, Özge Özacar ise Leyla karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.