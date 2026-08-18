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Şerbo'nun Görkem'i Başrolde: Show TV'nin İddialı Dizisi Sevdan Bir Ateş'in İlk Afişi Yayınlandı

Şerbo'nun Görkem'i Başrolde: Show TV'nin İddialı Dizisi Sevdan Bir Ateş'in İlk Afişi Yayınlandı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.08.2026 - 15:51
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Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'i canlandıran Özge Özacar ve Murat Ünalmış'ın başrollerde yer aldığı yeni dizi Sevdan Bir Ateş için geri sayım başladı. Show TV'nin iddialı dizisi Sevdan Bir Ateş'in çekimleri geçtiğimiz günlerde başlarken dizinin ilk afişi yayınlandı.

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Özge Özacar ve Murat Ünalmış'ın başrollerde yer aldığı iddialı dizi Sevdan Bir Ateş için geri sayım başladı.

Özge Özacar ve Murat Ünalmış'ın başrollerde yer aldığı iddialı dizi Sevdan Bir Ateş için geri sayım başladı.

Kızılcık Şerbeti'nde Görkem karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özge Özacar, yeni sezonda bambaşka bir rolle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Özge Özacar'ı Murat Ünalmış ile başrolde buluşturan Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş için geri sayım sürerken merakla beklenen ilk afiş yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde çekimleri başlayan Sevdan Bir Ateş, Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde izleyiciyle buluşacak. Dizinin yayınlanan ilk afişinde başroller Özge Özacar ve Murat Ünalmış birlikte yer aldı.

Sevdan Bir Ateş, köklü aile sırları, intikam ve geçmişle yüzleşmelerin ortasında filizlenen imkansız bir aşkı merkezine alacak. Kapadokya'nın mistik coğrafyasında geçecek hikayede Murat Ünalmış Mirza, Özge Özacar ise Leyla karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

İşte Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş'in ilk afişi:

İşte Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş'in ilk afişi:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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