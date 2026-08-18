NOW'ın Yeraltı Dizisinde Ayrılık Var mı? Başrollerin Ayrılık İddiasına Yanıt Geldi
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NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinin 2. sezon hazırlıkları devam ediyor. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu ve Sümeyye Aydoğan'ın başrollerde yer aldığı Yeraltı dizisinin yeni sezonuna pek çok oyuncu dahil olurken dizide ayrılık olup olmayacağı merak ediliyor. Yeraltı dizisinde başrol ayrılığı yaşanacağı iddiasına yanıt geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinin 2. sezon hazırlıkları devam ederken yeni sezon öncesinde ortaya atılan başrol ayrılığı iddiaları izleyiciyi meraklandırdı.
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Birsen Altuntaş, Yeraltı'ndaki başrol ayrılığı iddiasına yanıt verdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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