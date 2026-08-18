article/comments
article/share
Haberler
TV
NOW'ın Yeraltı Dizisinde Ayrılık Var mı? Başrollerin Ayrılık İddiasına Yanıt Geldi

NOW'ın Yeraltı Dizisinde Ayrılık Var mı? Başrollerin Ayrılık İddiasına Yanıt Geldi

Yeraltı Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.08.2026 - 13:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinin 2. sezon hazırlıkları devam ediyor. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu ve Sümeyye Aydoğan'ın başrollerde yer aldığı Yeraltı dizisinin yeni sezonuna pek çok oyuncu dahil olurken dizide ayrılık olup olmayacağı merak ediliyor. Yeraltı dizisinde başrol ayrılığı yaşanacağı iddiasına yanıt geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinin 2. sezon hazırlıkları devam ederken yeni sezon öncesinde ortaya atılan başrol ayrılığı iddiaları izleyiciyi meraklandırdı.

NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinin 2. sezon hazırlıkları devam ederken yeni sezon öncesinde ortaya atılan başrol ayrılığı iddiaları izleyiciyi meraklandırdı.

Yeraltı'nın yeni sezon kadrosuna peş peşe yeni oyuncuların dahil olması ve Uraz Kaygılaroğlu'nun canlandırdığı Bozo'nun düşmanlarının hikayeye katılacak olması, sosyal medyada kadronun değişeceği yönündeki yorumları beraberinde getirdi. Özellikle Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın Yeraltı'ndan ayrılacağı iddiaları gündeme gelirken dizinin takipçileri iki başrol oyuncusunun 2. sezonda olup olmayacağını merak etmeye başladı.

Birsen Altuntaş, Yeraltı'ndaki başrol ayrılığı iddiasına yanıt verdi.

Birsen Altuntaş, Yeraltı'ndaki başrol ayrılığı iddiasına yanıt verdi.

Ayrılık söylentilerinin ardından Birsen Altuntaş konuya açıklık getirdi. Altuntaş, kendisine yöneltilen ayrılık iddiasına “Şu ana kadar bir ayrılık haberi yok. Olursa yazarım.” yanıtını verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın