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Kendi Rekorunu Kırmıştı, Reytingi Yüzde 30 Düştü: 17 Ağustos Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

Kendi Rekorunu Kırmıştı, Reytingi Yüzde 30 Düştü: 17 Ağustos Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.08.2026 - 12:27
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17 Ağustos Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

ATV dizisi Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümünün ekrana geldiği 17 Ağustos Pazartesi günü sevilen dizi şoke eden bir reyting kaybı yaşadı. Geçtiğimiz hafta ekrana gelen yeni bölümle kendi rekorunu kıran Altı Üstü İstanbul, 17 Ağustos akşamı frekans değişikliği nedeniyle izlenemedi. Altı Üstü İstanbul, yüzde 30'luk bir reyting kaybı yaşadı.

İşte, 17 Ağustos Pazartesi Reyting Sonuçları...

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17 Ağustos Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

17 Ağustos Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.

ATV'nin sevilen yaz dizisi Altı Üstü İstanbul'un ekrana geldiği 17 Ağustos Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem'in başrollerde yer aldığı gençlik dizisi Altı Üstü İstanbul, geçtiğimiz hafta kendi reyting rekorunu kırmıştı. 7 reytinge çıkan dizi, Daha 17'yi geçerek yaz dizileri arasında en çok izlenen yapım olurken 17 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümle şoke eden bir düşüş yaşadı.

ATV'de ekrana gelen Altı Üstü İstanbul, Türksat'ın uydu frekans değişikliğinin kurbanı oldu. Altı Üstü İstanbul, reytinglerinde yüzde 30'luk bir kayıp yaşarken AB kategorisinde MasterChef Türkiye'nin gerisinde kaldı.

Altı Üstü İstanbul TOTAL'de 05.05 ve ABC1 4.33 reytingle zirvede yer alırken, AB’de ise 2.87 reytingle 2. sırada yer aldı.

17 Ağustos Pazartesi TOTAL Reyting Sonuçları:

17 Ağustos Pazartesi TOTAL Reyting Sonuçları:

17 Ağustos Pazartesi AB Reyting Sonuçları:

17 Ağustos Pazartesi AB Reyting Sonuçları:

17 Ağustos Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları:

17 Ağustos Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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