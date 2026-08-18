Kendi Rekorunu Kırmıştı, Reytingi Yüzde 30 Düştü: 17 Ağustos Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

ATV'nin sevilen yaz dizisi Altı Üstü İstanbul'un ekrana geldiği 17 Ağustos Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem'in başrollerde yer aldığı gençlik dizisi Altı Üstü İstanbul, geçtiğimiz hafta kendi reyting rekorunu kırmıştı. 7 reytinge çıkan dizi, Daha 17'yi geçerek yaz dizileri arasında en çok izlenen yapım olurken 17 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümle şoke eden bir düşüş yaşadı.

ATV'de ekrana gelen Altı Üstü İstanbul, Türksat'ın uydu frekans değişikliğinin kurbanı oldu. Altı Üstü İstanbul, reytinglerinde yüzde 30'luk bir kayıp yaşarken AB kategorisinde MasterChef Türkiye'nin gerisinde kaldı.

Altı Üstü İstanbul TOTAL'de 05.05 ve ABC1 4.33 reytingle zirvede yer alırken, AB’de ise 2.87 reytingle 2. sırada yer aldı.