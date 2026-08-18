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Uzun Bir Aradan Sonra Zirvede: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Değişti!

Uzun Bir Aradan Sonra Zirvede: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Değişti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.08.2026 - 11:04
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Dört yaz dizisinin yayınlandığı yaz sezonunun bitmesine sayılı günler kaldı. Yerli dizi izleyicileri 2026-2027 sezonunun bir an önce başlamasını beklerken yaz sezonunu da Muhtemel Aşk, Daha 17, Altı Üstü İstanbul ve Doğanın Kanunu geçirdiler. Yaz sezonu sona ererken haftanın en çok izlenen kanalı dört dizinin yayınlandığı kanaldan biri olmadı.

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2025-2026 sezonunun haziran ayında geri kalmasıyla birlikte yayın hayatına dört dizi başladı.

2025-2026 sezonunun haziran ayında geri kalmasıyla birlikte yayın hayatına dört dizi başladı.

Muhtemel Aşk, Daha 17, Altı Üstü İstanbul ve Doğanın Kanunu dizilerinin yayınlandığı yaz sezonunda her yıl olduğu gibi bu yıl da toplam izleyici sayısında düşüş yaşanmıştı. Ona rağmen yayınlanan diziler beklentinin üstünde reyting almayı başardı. Dizilerden şu ana dek yalnızca bir tanesi için (Doğanın Kanunu) erken final kararı alınırken, Daha 17'nin yeni sezonda da devam edeceği netleşti. Özellikle Altı Üstü İstanbul dizisinin de yeni sezonda devam etmesi beklenirken Muhtemel Aşk'ın akıbeti henüz belli değil.

Sezon boyunca yarışta olan kanallar yaz sezonunda da zirvede yer almaya çabaladı.

Sezon boyunca yarışta olan kanallar yaz sezonunda da zirvede yer almaya çabaladı.

Yaz dizilerinin yayınlandığı Kanal D, Atv, Star TV ve Show TV geçtiğimiz haftanın zirvesinde yer alamadı. MasterChef Türkiye'nin yayınlandığı TV8 geçtiğimiz haftanın en çok izlenen kanalı oldu. Atv 2., Kanal D 3., TRT 1 4., Show TV 5., Star TV 6. ve NOW TV 7. oldu. Toplam televizyon izlenmesi açısından yılın en zayıf dönemi ise geride kaldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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