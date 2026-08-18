Uzun Bir Aradan Sonra Zirvede: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Değişti!

Muhtemel Aşk, Daha 17, Altı Üstü İstanbul ve Doğanın Kanunu dizilerinin yayınlandığı yaz sezonunda her yıl olduğu gibi bu yıl da toplam izleyici sayısında düşüş yaşanmıştı. Ona rağmen yayınlanan diziler beklentinin üstünde reyting almayı başardı. Dizilerden şu ana dek yalnızca bir tanesi için (Doğanın Kanunu) erken final kararı alınırken, Daha 17'nin yeni sezonda da devam edeceği netleşti. Özellikle Altı Üstü İstanbul dizisinin de yeni sezonda devam etmesi beklenirken Muhtemel Aşk'ın akıbeti henüz belli değil.