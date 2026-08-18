Uzun Bir Aradan Sonra Zirvede: Haftanın En Çok İzlenen Kanalı Değişti!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dört yaz dizisinin yayınlandığı yaz sezonunun bitmesine sayılı günler kaldı. Yerli dizi izleyicileri 2026-2027 sezonunun bir an önce başlamasını beklerken yaz sezonunu da Muhtemel Aşk, Daha 17, Altı Üstü İstanbul ve Doğanın Kanunu geçirdiler. Yaz sezonu sona ererken haftanın en çok izlenen kanalı dört dizinin yayınlandığı kanaldan biri olmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025-2026 sezonunun haziran ayında geri kalmasıyla birlikte yayın hayatına dört dizi başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezon boyunca yarışta olan kanallar yaz sezonunda da zirvede yer almaya çabaladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın