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Alparslan: Büyük Selçuklu ve Kuruluş Osman Oyuncusu Yeraltı Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu

Alparslan: Büyük Selçuklu ve Kuruluş Osman Oyuncusu Yeraltı Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.08.2026 - 09:43
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Geçtiğimiz sezon NOW TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve sezona yeni başlayan diziler arasında Taşacak Bu Deniz'in hemen ardından gelen Yeraltı dizisi, ikinci sezona daha güçlü hazırlanıyor. Dizinin kadrosuna tarihi dizilerin aranan ismi dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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2025-2026 sezonunun en iddialı dizilerinden biri olan Yeraltı dizisi büyük bir başarı yakalamıştı.

2025-2026 sezonunun en iddialı dizilerinden biri olan Yeraltı dizisi büyük bir başarı yakalamıştı.

Sezonda yayına başlayan diziler arasında Taşacak Bu Deniz'in hemen ardından gelen Yeraltı dizisi, yakaladığı başarıyla en çok ses getiren yapımlardan biri olmuştu. 2. sezon onayını çok kısa bir sürede alan Yeraltı dizisinin ikinci sezonunda neler yaşanacağı ise merak konusu olmuştu.

2. sezon öncesi Yeraltı dizisine dahil olan İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı ve Azra Aksu'nun ardından ünlü bir isim daha kadroya katıldı.

2. sezon öncesi Yeraltı dizisine dahil olan İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı ve Azra Aksu'nun ardından ünlü bir isim daha kadroya katıldı.

Eylül ayında sete çıkacak diziye ünlü oyuncu Ekrem Tamer dahil oldu. Ekrem Tamer, diziye yeni sezonda dahil olacak İsmail Hacıoğlu'nun babasına hayat verecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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