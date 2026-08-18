Alparslan: Büyük Selçuklu ve Kuruluş Osman Oyuncusu Yeraltı Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Geçtiğimiz sezon NOW TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve sezona yeni başlayan diziler arasında Taşacak Bu Deniz'in hemen ardından gelen Yeraltı dizisi, ikinci sezona daha güçlü hazırlanıyor. Dizinin kadrosuna tarihi dizilerin aranan ismi dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025-2026 sezonunun en iddialı dizilerinden biri olan Yeraltı dizisi büyük bir başarı yakalamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. sezon öncesi Yeraltı dizisine dahil olan İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı ve Azra Aksu'nun ardından ünlü bir isim daha kadroya katıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın