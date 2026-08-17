Selin Türkmen'in Vedasının Ardından Son Dönemin Tartışmalı İsmi Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Çimen'i Oldu!
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde kadro neredeyse tamamen değişti. 5. sezon öncesi pek çok oyuncunun veda ettiği Kızılcık Şerbeti'nde final iddiaları yapımcı tarafından yalanlanırken Selin Türkmen'in veda ettiği Çimen karakterine hayat verecek yeni oyuncu belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti'nde rol alan oyuncular art arda veda ederken ana kadrodan neredeyse hiçbir oyuncu dizide kalmadı.
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Selin Türkmen'in Kızılcık Şerbeti'ne veda etmesinin ardından Çimen karakterine hayat verecek yeni isim belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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