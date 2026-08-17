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Ekranların Yeni Jönü Geliyor! Daha 17'nin Aras'ı Çağan Efe Ak’ı Mercek Altına Aldık

Ekranların Yeni Jönü Geliyor! Daha 17'nin Aras'ı Çağan Efe Ak’ı Mercek Altına Aldık

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 13:04
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Ekranın yeni favorisi, sosyal medyanın ise son dönemdeki en çok konuşulan dizisi Daha 17, popülerliğini korumaya devam ediyor. 'Daha 17' dizisinde hayat verdiği Aras karakteriyle akıllarımızı başımızdan alan, sahneleriyle her hafta X'te trend olan Çağan Efe Ak da özel hayatıyla ilgili merak edilen isimler arasında yer alıyor. 'Ben bu çocuğu bir yerden hatırlıyorum sanki?' diyenler çok haklı. Gelin Çağan Efe Ak kimdir, kaç yaşında, ilk dizisi hangisi gibi detayları birlikte öğrenelim…

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Çağan Efe Ak Kimdir, Kaç Yaşında?

Çağan Efe Ak Kimdir, Kaç Yaşında?

Kendisinde tam bir İkizler erkeği enerjisi var! 6 Haziran 2007 İstanbul doğumlu olan yakışıklı oyuncumuz henüz 19 yaşında. Evet, doğru duydunuz; genç yaşına rağmen kariyerine sığdırdığı projelerle sektörü sallamaya devam ediyor. Küçük yaşta reklam filmleriyle kameralarla tanışan Çağan Efe, oyunculuk disiplinini çocuk yaşta kazanmış isimlerden. Yaşı genç ama tecrübesi maşallah dedirten cinsten!

'Tozkoparan İskender'den 'Daha 17'ye uzanan bir jönlük hikayesine şahitlik ediyoruz.

'Tozkoparan İskender'den 'Daha 17'ye uzanan bir jönlük hikayesine şahitlik ediyoruz.

Oyunculuk Yolculuğu Nasıl Başladı?

Şimdilerde başrol oyunculuğuyla ekranı kasıp kavurduğuna bakmayın, bu başarının arkasında yılların emeği var! Küçük yaşta çocuk oyuncu olarak ajanslara kaydolmasıyla başlayan bu serüven, reklam filmleri ve dev dizi projeleriyle adım adım ilerledi.

'Sanki gözümüzün önünde büyüdü!' dediğinizi duyar gibiyiz. Gerçekten de öyle oldu! Onu ilk olarak Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve İçerde gibi dev yapımlarda çocuk oyuncu olarak izledik. Ardından Güldüy Güldüy Show Çocuk ile sempatikliğini konuşturdu. Ama asıl büyük çıkışını, jenerasyonun fenomene dönüşen yapımı Tozkoparan İskender’deki başrolüyle yaptı. İskender karakteriyle milyonların sevgilisi olan genç yetenek, sinemada Kardeş Takımı serisi ve ekranlarda Deha dizisiyle vites yükseltti. Şimdi ise Daha 17 dizisinde hayat verdiği erken büyümek zorunda kalmış, cesur ve adaletli Aras karakteriyle resmen başrol jönlüğüne imzasını atıyor.

Sosyal medyada Çağan Efe Ak rüzgarı esiyor!

Sosyal medyada Çağan Efe Ak rüzgarı esiyor!

Ekranların reyting rekortmeni projesi 'Daha 17' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Çağan Efe Ak, Aras karakterindeki performansıyla kariyerinde adeta devasa bir sıçrama yaşadı. Dizinin yayınlanan her yeni bölümünün ardından sosyal medyada ilk sıralara yerleşen genç oyuncu, kısa sürede dijital dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. İzleyicilerden gelen binlerce övgü dolu mesaj ve viral olan sahne kesitleri, oyuncunun yıldızının bu projeyle ne kadar parladığını gözler önüne seriyor. 

Geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncunun her adımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından adeta mercek altına alınıp binlerce yorumla destekleniyor. Özellikle X ve Instagram mecralarında açılan hayran sayfaları üzerinden gönderilen tebrik mesajları, genç aktörün yakaladığı ivmenin ne kadar büyük olduğunu kanıtlıyor. Takipçilerinden gelen 'Geleceğin en büyük jön adayı' ve 'Sahneleri adeta yaşayarak oynuyor' şeklindeki paylaşımlar, dijital platformlardaki etkileşim rekorlarını altüst etmeye devam ediyor.

Instagram'da 2.3 milyonluk dev takipçi kitlesiyle beğenileri topluyor.

Instagram'da 2.3 milyonluk dev takipçi kitlesiyle beğenileri topluyor.

Ekrandaki başarısını dijital dünyaya da taşıyan Çağan Efe Ak, Instagram'da tam 2.3 milyonluk dev bir takipçi kitlesine sahip! Set arkasından ve günlük hayatından paylaştığı her bir gönderisi kısa süre içinde yüz binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Daha 17’nin son bölümüne gelen birkaç yorum👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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