Ekranların Yeni Jönü Geliyor! Daha 17'nin Aras'ı Çağan Efe Ak’ı Mercek Altına Aldık
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ekranın yeni favorisi, sosyal medyanın ise son dönemdeki en çok konuşulan dizisi Daha 17, popülerliğini korumaya devam ediyor. 'Daha 17' dizisinde hayat verdiği Aras karakteriyle akıllarımızı başımızdan alan, sahneleriyle her hafta X'te trend olan Çağan Efe Ak da özel hayatıyla ilgili merak edilen isimler arasında yer alıyor. 'Ben bu çocuğu bir yerden hatırlıyorum sanki?' diyenler çok haklı. Gelin Çağan Efe Ak kimdir, kaç yaşında, ilk dizisi hangisi gibi detayları birlikte öğrenelim…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çağan Efe Ak Kimdir, Kaç Yaşında?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Tozkoparan İskender'den 'Daha 17'ye uzanan bir jönlük hikayesine şahitlik ediyoruz.
Sosyal medyada Çağan Efe Ak rüzgarı esiyor!
Instagram'da 2.3 milyonluk dev takipçi kitlesiyle beğenileri topluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın