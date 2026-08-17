Ekranların Yeni Jönü Geliyor! Daha 17'nin Aras'ı Çağan Efe Ak’ı Mercek Altına Aldık

Ekranların reyting rekortmeni projesi 'Daha 17' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Çağan Efe Ak, Aras karakterindeki performansıyla kariyerinde adeta devasa bir sıçrama yaşadı. Dizinin yayınlanan her yeni bölümünün ardından sosyal medyada ilk sıralara yerleşen genç oyuncu, kısa sürede dijital dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. İzleyicilerden gelen binlerce övgü dolu mesaj ve viral olan sahne kesitleri, oyuncunun yıldızının bu projeyle ne kadar parladığını gözler önüne seriyor.

Geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncunun her adımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından adeta mercek altına alınıp binlerce yorumla destekleniyor. Özellikle X ve Instagram mecralarında açılan hayran sayfaları üzerinden gönderilen tebrik mesajları, genç aktörün yakaladığı ivmenin ne kadar büyük olduğunu kanıtlıyor. Takipçilerinden gelen 'Geleceğin en büyük jön adayı' ve 'Sahneleri adeta yaşayarak oynuyor' şeklindeki paylaşımlar, dijital platformlardaki etkileşim rekorlarını altüst etmeye devam ediyor.