88 Gün Sonra Hakim Karşısına Çıkan Komedyen Deniz Göktaş Serbest Kaldı

Duruşma, İstanbul 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşma salonunda görüldü.

Duruşma savcısı esas hakkında mütalaasında; Deniz Göktaş’ın “Cumhurbaşkanına alenen hakaret”, basın ve yayın yoluyla “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” ile “suçu ve suçluyu övme” iddialarından cezalandırılmasını ve tahliye edilmesini talep etti.

Deniz Göktaş’ın, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan beraat eden Göktaş’ın, hükümle birlikte tahliyesine karar verildi.