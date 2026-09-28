88 Gün Sonra Hakim Karşısına Çıkan Komedyen Deniz Göktaş Serbest Kaldı
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Deniz Göktaş, sosyal medyada yayınladığı videolara ilişkin 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Göktaş hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezası verilirken, 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan beraat eden Göktaş’ın, hükümle birlikte tahliyesine karar verildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya platformlarında yayınladığı videolara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ ile ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle tutuklanan Deniz Göktaş, bugün hakim karşısına çıktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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