Komedyen Deniz Göktaş Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu

Gazeteci Ceylan Sever'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

'Harbiye’de yaptığı stand-up gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan Komedyen Deniz Göktaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Deniz Göktaş’ın 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama', 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından 2 yıl 8 aydan 11 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan müşteki olarak yer aldı. Ayrıca dosyada, 11’i şahıs, 1’i Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası, biri ise CİMER ihbarları olmak üzere toplam 13 ihbar eden yer aldı.

İddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde değerlendirme aşamasında.'