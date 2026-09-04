Komedyen Deniz Göktaş Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
'Ölü Deniz' gösterisi nedeniyle tutuklanan komedyen Deniz Göktaş için iddianame hazırlandı. Deniz Göktaş hakkında istenen ceza belli oldu. Deniz Göktaş’ın “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama”, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ile “suçu ve suçluyu övme” suçlarından 2 yıl 8 aydan 11 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deniz Göktaş hakkında istenen ceza belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan müşteki olarak yer aldı."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın