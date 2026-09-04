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Komedyen Deniz Göktaş Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu

Komedyen Deniz Göktaş Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.09.2026 - 13:17
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'Ölü Deniz' gösterisi nedeniyle tutuklanan komedyen Deniz Göktaş için iddianame hazırlandı. Deniz Göktaş hakkında istenen ceza belli oldu. Deniz Göktaş’ın “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama”, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ile “suçu ve suçluyu övme” suçlarından 2 yıl 8 aydan 11 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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Deniz Göktaş hakkında istenen ceza belli oldu.

Deniz Göktaş hakkında istenen ceza belli oldu.

YouTube'da yayınlanan 'Ölü Deniz' gösterisi nedeniyle yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı. Deniz Göktaş’ın “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama”, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ile “suçu ve suçluyu övme” suçlarından 2 yıl 8 aydan 11 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

"İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan müşteki olarak yer aldı."

"İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan müşteki olarak yer aldı."
twitter.com

Gazeteci Ceylan Sever'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

'Harbiye’de yaptığı stand-up gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan Komedyen Deniz Göktaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Deniz Göktaş’ın 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama', 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından 2 yıl 8 aydan 11 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. 

İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan müşteki olarak yer aldı. Ayrıca dosyada, 11’i şahıs, 1’i Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası, biri ise CİMER ihbarları olmak üzere toplam 13 ihbar eden yer aldı.

İddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde değerlendirme aşamasında.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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