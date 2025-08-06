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Biran Damla Yılmaz Kimdir? Biran Damla Yılmaz Filmleri ve Tüm Merak Edilenler

Biran Damla Yılmaz Kimdir? Biran Damla Yılmaz Filmleri ve Tüm Merak Edilenler

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
06.08.2025 - 12:14

Ekranların iddialı isimlerinden biri… Biran Damla Yılmaz, farklı güzelliği ve yeteneğiyle son yılların en çok konuşulan kadın oyuncularından. Genç yaşta setlerle tanışan Yılmaz, kısa sürede başrollerde yer alarak kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşadı. Kırgın Çiçekler ile büyük çıkış yakalayan oyuncu, Baraj ve Yasak Elma dizilerindeki performansıyla da izleyicinin beğenisini kazandı. Şimdi, birlikte Biran Damla Yılmaz’ın kariyerini, projelerini ve özel hayatını yakından inceleyelim.

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Biran Damla Yılmaz Kimdir?

Biran Damla Yılmaz Kimdir?

Biran Damla Yılmaz, lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Kamera karşısına ilk kez 2013 yılında Yasak dizisiyle geçti. Genç yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde Kırgın Çiçekler dizisindeki “Eylül” karakteriyle büyük çıkış yakaladı. Ardından Baraj ve Yasak Elma gibi yüksek reytingli projelerde başrol oynayarak televizyon dünyasında adını sağlamlaştırdı.

Biran Damla Yılmaz Kaç Yaşında?

28 Haziran 1997 doğumlu olan Biran Damla Yılmaz, 2025 itibarıyla 28 yaşındadır.

Biran Damla Yılmaz Nereli?

İstanbul doğumludur, aslen Orduludur.

Biran Damla Yılmaz Boyu Kaç?

Biran Damla Yılmaz’ın boyu 1,64 metredir.

Biran Damla Yılmaz Kariyer Başlangıcı

Biran Damla Yılmaz Kariyer Başlangıcı

Biran Damla Yılmaz, oyunculuk kariyerine 2013 yılında Yasak dizisiyle adım attı. Bu ilk deneyimin ardından 2014’te Paramparça dizisinde yer aldı. Asıl çıkışını ise 2015–2018 yılları arasında yayınlanan, yüksek reytingli Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı “Eylül” karakteriyle yaptı. Bu rol, genç yaşta geniş bir hayran kitlesine ulaşmasını sağladı ve kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Daha sonra Baraj dizisinde “Nehir” rolüyle başrolde yer alarak dramatik performansını pekiştirdi. 2021’den itibaren ise Yasak Elma dizisinde “Kumru” karakteriyle ekranlarda boy gösterdi.

Biran Damla Yılmaz Sevgilisi

Biran Damla Yılmaz Sevgilisi

Biran Damla Yılmaz, bir süredir Almanya merkezli bir kahve zincirinin sahibi olan iş insanı Abdurrahman Aydın ile gözlerden uzak bir ilişki yaşıyordu. 2025 yazında Abdurrahman’dan gelen evlilik teklifini “Evet dedim” notuyla ve yüzüğünü gösterdiği bir fotoğrafla paylaştı. Şu sıralar çiftin evlilik hazırlıkları konuşuluyor.

Biran Damla Yılmaz Güncel Projeleri

Biran Damla Yılmaz Güncel Projeleri

Biran Damla Yılmaz, 2023–2024 yıllarında Hudutsuz Sevda adlı dizide “Yasemin” rolüyle izleyici karşısına çıktı ve ekranlara geri dönüş yaptı. 2024’te Now TV kanalında yayınlanan Kopuk dizisinde “İpek Kasay” karakterini canlandırdı. Ardından 2025 sezonuna iddialı bir giriş yaparak, yapımcılığını Most Yapım’ın üstlendiği, henüz ismi netleşmeyen yeni dizide başrol “Yıldız” karakteriyle ekranlara dönüyor. NOW TV platformunda yayınlanacak ve çekimleri Şanlıurfa’da gerçekleştiriliyor.

Biran Damla Yılmaz Projeleri

Biran Damla Yılmaz Projeleri

Biran Damla Yılmaz Filmleri

  • 2014 — Çılgın Dersane 4: Ada

  • 2019 — Mucize 2: Aşk: Mızgin

  • 2023 — Prestij Meselesi — Gölhan 

  • 2024 — Hayatla Barış — Zeynep

Biran Damla Yılmaz Dizileri

  • 2013–2014 — Muhteşem Yüzyıl – Cariye 

  • 2014 — Yasak – Esma 

  • 2015 — Beyaz Yalan – Nesrin 

  • 2015–2018 — Kırgın Çiçekler — Eylül 

  • 2019 — Canevim — Ceylan 

  • 2020–2021 — Baraj — Nehir 

  • 2021–2023 — Yasak Elma — Kumru 

  • 2022 — Maske Kimsin Sen? — Kendisi (contestant) 

  • 2023 — Hudutsuz Sevda — Yasemin (konuk) 

  • 2024 — Kopuk — İpek Kasay 

  • Yakında (2025) — Halef: Köklerin Çağrısı — Yıldız

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Biran Damla Yılmaz Ödülleri

Biran Damla Yılmaz Ödülleri

Biran Damla Yılmaz, 2020 yılında rol aldığı Mucize 2: Aşk filmindeki başarılı performansıyla 6. Türkiye Gençlik Ödülleri’nde “En İyi Kadın Sinema Filmi Oyuncusu” ödülünü ve 3. Uluslararası İzmir Film Festivali’nde “En İyi Sinema Oyuncusu” ödülünü kazandı. Ardından 2021’de Türkiye Altın Marka Ödülleri kapsamında, Yasak Elma dizisindeki “Kumru” rolüyle “Yılın Kadın Televizyon Oyuncusu” seçildi.

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Ceyda
Ceyda
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