Biran Damla Yılmaz Kimdir? Biran Damla Yılmaz Filmleri ve Tüm Merak Edilenler

Biran Damla Yılmaz, oyunculuk kariyerine 2013 yılında Yasak dizisiyle adım attı. Bu ilk deneyimin ardından 2014’te Paramparça dizisinde yer aldı. Asıl çıkışını ise 2015–2018 yılları arasında yayınlanan, yüksek reytingli Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı “Eylül” karakteriyle yaptı. Bu rol, genç yaşta geniş bir hayran kitlesine ulaşmasını sağladı ve kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Daha sonra Baraj dizisinde “Nehir” rolüyle başrolde yer alarak dramatik performansını pekiştirdi. 2021’den itibaren ise Yasak Elma dizisinde “Kumru” karakteriyle ekranlarda boy gösterdi.