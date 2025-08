Biran Damla Yılmaz Kimdir? Biran Damla Yılmaz Filmleri ve Tüm Merak Edilenler

Biran Damla Yılmaz, 2023–2024 yıllarında Hudutsuz Sevda adlı dizide “Yasemin” rolüyle izleyici karşısına çıktı ve ekranlara geri dönüş yaptı. 2024’te Now TV kanalında yayınlanan Kopuk dizisinde “İpek Kasay” karakterini canlandırdı. Ardından 2025 sezonuna iddialı bir giriş yaparak, yapımcılığını Most Yapım’ın üstlendiği, henüz ismi netleşmeyen yeni dizide başrol “Yıldız” karakteriyle ekranlara dönüyor. NOW TV platformunda yayınlanacak ve çekimleri Şanlıurfa’da gerçekleştiriliyor.