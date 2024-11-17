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"Aşkın Gözü Kördür" Diyerek Forma Tasarımlarında Taraftarın Sabrını Deneyen Kulüpler

"Aşkın Gözü Kördür" Diyerek Forma Tasarımlarında Taraftarın Sabrını Deneyen Kulüpler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.11.2024 - 22:27

Her kulübün forma tasarımı, tanıtımı önemlidir. Bazı formalar tasarımıyla, güzelliğiyle yıllar sonra bile hatırlanıyor. Ama bazı formalar da hafızada kalıyor ama tam tersi bir durumla. Tasarım faciası denecek formalar üzerinden yıllar geçse de unutulmuyor. O tasarım faciası formalardan bazılarını derledik...

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Estonya'nın 1996 yılında çıkardığı milli takım forması da bambaşka hayaller kurduracak cinsten
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Colorado Caribous, 1978 yılında giydiği formayı 2000'lerde bir kez daha güncelleyerek giyerek bu konuda zirvelerde konumlandı.

Colorado Caribous, 1978 yılında giydiği formayı 2000'lerde bir kez daha güncelleyerek giyerek bu konuda zirvelerde konumlandı.
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