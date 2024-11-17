"Aşkın Gözü Kördür" Diyerek Forma Tasarımlarında Taraftarın Sabrını Deneyen Kulüpler
"Aşkın Gözü Kördür" Diyerek Forma Tasarımlarında Taraftarın Sabrını Deneyen Kulüpler
Her kulübün forma tasarımı, tanıtımı önemlidir. Bazı formalar tasarımıyla, güzelliğiyle yıllar sonra bile hatırlanıyor. Ama bazı formalar da hafızada kalıyor ama tam tersi bir durumla. Tasarım faciası denecek formalar üzerinden yıllar geçse de unutulmuyor. O tasarım faciası formalardan bazılarını derledik...
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Manchester United 1995-96 sezonunda taraftarına yaptığı sürprizle karşımıza çıkıyor.
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Bu formayı Gerrard'ın karizması bile kurtaramamıştı. Liverpool'un 2013-14 deplasman forması...
Chelsea yönetim kurulunda "Var mısınız iddiaya, sıfır satacak" denen 1993-94 deplasman forması
Barcelona'nın 1997-98 deplasman forması da "biz neler izlemişiz" dedirtecek cinsten
"Pirelli, Inter formasını çok farklı gösteriyordu" diyenleri bir de böyle alalım...95-96 deplasman forması...
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2006-07 sezonunda Boca Juniors'ın bu denemesi de futbol severleri üzenler sıralamasında zirveyi zorlar.
Atletico Madrid'in 2004-05 forması da hayli deneysel
Regina'nın 2012-13 sezonunda Antik Yunan'dan esinlenerek "special edition" diye çıkardığı forma
Üzerinde yıllarca düşünülmüş ve sonuca vardırılmış o forma fikri...
CD Palencia 2016-17 sezonu forması için aynı zamanda gösterişli bir tanıtım organizasyonu gerçekleştirdi.
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2002 yılında Kamerun'un "ilginç" denemesi
Inter, 2016-17 formasıyla listeye bir katkı daha yapıyor...
1992-93 yılında Fiorentina'nın giydiği forma da "Swastika" sembolü olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.
1996-97 sezonunda Stoke, taraftarı formanın hangi takıma ait olduğunu anlayamazsa diyerek böyle bir denemeye imza atmış.
Estonya'nın 1996 yılında çıkardığı milli takım forması da bambaşka hayaller kurduracak cinsten
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Colorado Caribous, 1978 yılında giydiği formayı 2000'lerde bir kez daha güncelleyerek giyerek bu konuda zirvelerde konumlandı.
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