"Aşkın Gözü Kördür" Diyerek Forma Tasarımlarında Taraftarın Sabrını Deneyen Kulüpler

Her kulübün forma tasarımı, tanıtımı önemlidir. Bazı formalar tasarımıyla, güzelliğiyle yıllar sonra bile hatırlanıyor. Ama bazı formalar da hafızada kalıyor ama tam tersi bir durumla. Tasarım faciası denecek formalar üzerinden yıllar geçse de unutulmuyor. O tasarım faciası formalardan bazılarını derledik...