Fenerbahçe'nin Yıldızı En-Nesyri İçin Ocakta Ayrılık İddiası Şaşırttı

Fenerbahçe, Sevilla'dan yaz başında En-Nesyri'yi kadrosuna katarak önemli bir işe imza atmıştı. Faslı golcü için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe bu transferi 19.5 milyon Euro'ya tamamlamıştı. Yeni forma tutmaya başlayan Faslı isim için transfer iddiası geldi. Transferde Al-Nassr'dan Talisca'yı almak isteyen Fenerbahçe, En-Nesyri'yi de Al-Nassr'a uğurlamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe bonserviste kazançlı çıkmak istiyor.