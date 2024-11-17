Fenerbahçe'nin Yıldızı En-Nesyri İçin Ocakta Ayrılık İddiası Şaşırttı
Fenerbahçe'nin Yıldızı En-Nesyri İçin Ocakta Ayrılık İddiası Şaşırttı
Fenerbahçe, Sevilla'dan yaz başında En-Nesyri'yi kadrosuna katarak önemli bir işe imza atmıştı. Faslı golcü için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe bu transferi 19.5 milyon Euro'ya tamamlamıştı. Yeni forma tutmaya başlayan Faslı isim için transfer iddiası geldi. Transferde Al-Nassr'dan Talisca'yı almak isteyen Fenerbahçe, En-Nesyri'yi de Al-Nassr'a uğurlamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe bonserviste kazançlı çıkmak istiyor.
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Fenerbahçe sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'ya En-Nesyri'yi kadrosuna katmıştı. Faslı yıldız golleriyle form tutmaya kısa süre önce başladı.
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Al Nassr'dan Talisca'yı almak isteyen Fenerbahçe için Al Nassr'dan bir transfer gelişmesi daha yaşandı.
Suudi Arabistan'da Riyadiya TV'de yayınlanan spor programında En-Nesyri'nin Ocak ayında Al Nassr'a katılacağı açıklandı.
Al Nassr'ın En-Nesyri için Fenerbahçe'ye ödemeye hazırlandığı ücretin de 22 milyon Euro olduğu iddia edildi.
Bir başka iddiada ise Al Nassr ve Fenerbahçe arasında En-Nesyri-Talisca takasının olacağı söylendi.
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