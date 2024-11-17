İsrail Saldırılarında Lübnanlı Kadın Milli Futbolcu Ağır Şekilde Yaralandı

İsrail'in soykırıma varan saldırıları artarak devam ediyor. Gazze'nin ardından artık Lübnan, Suriye ve İran'da İsrail ordusunun hedefinde. Sivil vatandaşlara yönelik yapılan saldırıların her biri büyük dramlara neden oluyor. Bu kez İsrail silahlarının hedefi ise Lübnanlı bir kadın futbolcu oldu. Rusya-Ukrayna savaşında taraf olan FIFA'nın bu konudaki sessizliği ise eleştirilere neden oldu.