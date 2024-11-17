İsrail Saldırılarında Lübnanlı Kadın Milli Futbolcu Ağır Şekilde Yaralandı
İsrail Saldırılarında Lübnanlı Kadın Milli Futbolcu Ağır Şekilde Yaralandı
İsrail'in soykırıma varan saldırıları artarak devam ediyor. Gazze'nin ardından artık Lübnan, Suriye ve İran'da İsrail ordusunun hedefinde. Sivil vatandaşlara yönelik yapılan saldırıların her biri büyük dramlara neden oluyor. Bu kez İsrail silahlarının hedefi ise Lübnanlı bir kadın futbolcu oldu. Rusya-Ukrayna savaşında taraf olan FIFA'nın bu konudaki sessizliği ise eleştirilere neden oldu.
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İsrail'in Ortadoğuda'ki kontrolsüz saldırıları artarak devam ediyor. Sivillerin çoğu kez kasıtlı olarak hedef alınması ise büyük acılara neden oluyor.
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Lübnan Kadın Milli Takımı oyuncularından Celine Haidar, İsrail güçlerinin hedefi oldu. Yaralı halde kameralara yansıyan Haidar'ın hareketsiz olduğu görüldü.
Özellikle Fransız basınından yapılan bilgilendirmelerde Celine Haidar'ın yoğun bakımda ve durumunun kritik olduğu yazıldı.
Rusya-Ukrayna savaşında ilk günden beri taraf olan ve Rusya'yı futboldan men eden FIFA ise İsrail konusunda sessizliğini koruyor. İsrail takımları deplasmanlarda dahi FIFA'nın korumacı tavrıyla istedikleri şehirde maçlarını oynayabiliyor.
Celina Haidar'ın vurulduktan sonraki görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı:
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