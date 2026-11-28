Alacağını İsteyen İşçilere Hakaret Eden Bursalı Tekstil Patronu İçin Bakanlık Devrede
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bursa'da KYR & TABU Tekstil'in patronu Ümit Başaran, ücret alacaklarını isteyen işçilere yönelik hakaret ve tehdit içeren bir video yayımladı. Görüntülerin yayılmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmi bir açıklama yaptı. İşçiler ise aylardır bekledikleri paralar için Zara mağazasının önünde seslerini duyurmaya çalıştı.
Bakanlık iş başmüfettişi görevlendirdi.
"Beş kuruş para vermeyeceğim size."
İşçiler aylardır ödeme beklediklerini anlatıyor.
Çalışanlar Zara mağazasının önünde toplandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın