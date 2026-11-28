Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuoyuna yansıyan görüntülerle birlikte işçilerin ücret ve diğer alacaklarının zamanında ödenmediğine ilişkin iddiaları da incelemeye aldı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'Bursa'da faaliyet gösteren KYR&TABU Tekstil işvereni tarafından yayınlanan videoda çalışanlara yönelik ırkçı, galiz ve hakaretamiz ifadeler kullanıldığı kamuoyuna yansımıştır. Ayrıca söz konusu videoda işveren tarafından işçilerin hak ve alacaklarının zamanında ödenmediği de beyan edilmiştir. Çalışanların emeğinin karşılığını zamanında ve eksiksiz alması, kişilik haklarına ve insan onuruna saygı gösterilmesi çalışma hayatının temel ilkelerindendir. İşçilerin haklarını ve onurunu hedef alan tutum ve davranışlar kabul edilemez.'

Bakanlık, videodaki paylaşımı ve ödenmeyen ücret iddialarını araştırmak üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'ndan bir iş başmüfettişi görevlendirdiğini, konuyu da yakından takip ettiğini bildirdi.