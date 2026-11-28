Çamaşır Makinesinde Bu 5 Hatayı Yapan Tamirciyi Arıyor
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Çamaşırlarınız temiz çıkıyor ama makineden gelen o ağır koku bir türlü geçmiyor mu? Sorun çoğu zaman makinenin bozukluğunda değil, günlük alışkanlıklarda. Üstelik bunların çoğunu neredeyse herkes yapıyor. İşte çamaşır makinenizde yıllardır yaptığınız 5 hata...
1. Fazla deterjan makineyi temizlemiyor, tam tersine kirletiyor.
2. Yıkama bitince kapağı kapatmak nemi içeride hapsediyor
4. Hep 30 derecede yıkamak makineyi içeriden kirletiyor
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Kaleme alma ve yenilikleri keşfetme tutkumu buraya yansıtıyorum. Yaşam, günlük hayata dair püf noktaları burada kaleme alıyorum
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