Deterjan miktarını gözle ayarlamak en yaygın hata. Fazla kullanılan deterjan tam durulanmıyor, tambur ve hortumlarda birikip bakteriler için yapışkan bir zemin oluşturuyor. Paket üzerindeki ölçüyü esas almak, suyu yumuşak olan evlerde ise bir miktar daha az kullanmak gerekiyor.

Yumuşatıcı için de aynı durum geçerli. Aşırı kullanım sabun artığıyla birleşip çekmecenin arkasında kalın bir tabaka bırakabiliyor.