Araştırmacılar, fazla uyumanın doğrudan ölüme yol açan bir etken olmaktan ziyade, halihazırda var olan veya gelişmekte olan başka sağlık sorunlarına işaret edebileceğini vurguluyor. Bilim insanlarına göre uzun uyku süresinin ardında şu tablolar yer alabiliyor:

Depresyon

Uyku sırasında ortaya çıkan solunum bozuklukları

Enflamasyon (iltihaplanma)

Fiziksel güçsüzlük ve kırılganlık

İki ya da daha fazla kronik hastalığın bir arada bulunması

İlaç kullanımına bağlı sorunlar

Bilim insanları, bu durumların rutin muayenelerde ya da geleneksel klinik risk değerlendirmelerinde tam olarak fark edilemeyen bir kötüleşmenin göstergesi olabileceğine dikkat çekti.