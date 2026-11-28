Günde 9 Saatten Fazla Uyuyanlar Yandı
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Günde 9 saat ve üzeri uyuyanlar dikkat: Vücudunuz bu sorunların sinyalini veriyor olabilir.
Ölüm riski yüzde 50 daha yüksek çıktı
Uzun uyku tek başına neden değil, işaret.
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Kaleme alma ve yenilikleri keşfetme tutkumu buraya yansıtıyorum. Yaşam, günlük hayata dair püf noktaları burada kaleme alıyorum
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