Araştırmalara göre şüphecilik, ilk bakışta açık fikirliliğin zıddı gibi görünse de bu iki özellik aslında birbirini tamamlıyor. Burada belirleyici olan, destekleyici verilerle sunulduğu sürece yeni fikirlere kapıyı açık tutmak. Uzmanların da belirttiği gibi zeki insanlar, duyduklarını veya gördüklerini ilk anda olduğu gibi kabul etmeye direnir ve yeterli kanıt sunulana kadar yargıya varmaktan kaçınır.