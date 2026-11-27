Afgan basını Zan Times ile İngiliz The Guardian gazetesinin ortak araştırmasına göre, eyaletteki sağlık çalışanları ve kamu görevlileri kadınlara 'Bibi' diye hitap etmekle yükümlü tutuldu. 'Nine' veya 'yaşlı kadın' anlamına gelen bu sözcük, ülkede kadının adını özellikle kamusal alanda anmanın erkek akrabalarının namusuna zarar verdiği düşünüldüğü için geleneksel olarak saygı ifadesi sayılıyor.

Almanya'da yaşayan Afgan aktivist Lalah Osmany ise gerçekte durumun çok daha farklı olduğunu belirtiyor. Osmany'ye göre kadınlar pek çok durumda 'keçi' ya da 'inek' gibi hayvan adlarıyla anılarak aşağılanıyor. Kabil'de yaşayan ve gerçek adını gizleyen aktivist Karishma, emrin var olduğunu doğrularken şimdilik uygulanmadığını söylüyor. ABD merkezli Femena örgütünün Afganistan programı yöneticisi Zubaida Akbar ise yerel bir uygulamanın zamanla tüm ülkeyi kapsayan bir kararnameye dönüşmesinden endişe duyuyor.