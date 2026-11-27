Taliban Bu Kez Kadınların İsimlerini Yasakladı: Hastanelerde 'Nine' Diye Çağrılıyorlar
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Afganistan'ın kuzeyindeki Belh eyaletinde Taliban yönetimi, kadınların isimlerinin reçete ve sağlık kayıtları dahil resmi belgelerde yazılmasını yasakladı. Hastane çalışanları ve diğer kamu görevlileri kadınlara artık tek bir isimle sesleniyor. Aktivistler ise uygulamanın çok daha ağır bir boyutu olduğunu söylüyor.
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Belh eyaletinde hastane çalışanlarına kadınlara isimleri yerine 'Bibi' diye hitap etmeleri talimatı verildi.
Kadınların isimlerinin silinmesi eski bir kabile geleneği olsa da Taliban bu uygulamayı çok daha ileri taşıyor.
Yasak, kadınların sağlık hizmetine erişimini ve hukuki haklarını da tehlikeye atabilecek nitelikte.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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