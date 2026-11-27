2026 yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 olacağı tahmin ediliyor. Bu oran mevcut asgari ücrete doğrudan uygulanırsa yeni tutar 36 bin lira seviyesine çıkıyor ve kamuoyunda en çok konuşulan rakam da bu. Ancak 2027 enflasyon beklentisi zam oranını değiştirebilir.

Geçmiş yıllarda da gündeme gelen orta yol formülünde, içinde bulunulan yılın beklenen enflasyonu ile bir sonraki yılın enflasyon tahmini toplanıp ikiye bölünüyor. Yani zam yalnızca geride kalan fiyat artışına değil, önümüzdeki dönemin beklentisine de bakılarak belirleniyor.