Asgari Ücrette 'Orta Yol' Formülü: 36 Bin Değil, 35 Bin 515 TL Çıkabilir
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2027 asgari ücret zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilmişken masaya 'orta yol' formülü geldi. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 olması hâlinde konuşulan 36 bin lira, bu hesapla 35 bin 515 liraya inebilir. Formül, bu yılın enflasyon tahmini ile gelecek yılın enflasyon beklentisinin ortalamasını esas alıyor. Ortaya çıkan zam oranı yüzde 26,5.
Yüzde 30 enflasyon 36 bin lirayı getiriyor, ama hesap bununla bitmiyor.
2026 için yüzde 30, 2027 için yüzde 23: Zam oranı yüzde 26,5'e iniyor.
Asgari ücret 2027: Maaş zammı ne zaman belli olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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