Haftalık temponun ilk durağı, kanalın siparişiyle başlayan yazım süreci oluyor. Kanal ya da yapım şirketi dizinin ana temasını belirledikten sonra senaryo ekibi genel hikâyeyi, karakter dosyalarını ve sezonun yol haritasını hazırlıyor; her bölümün çatışmaları A, B ve C hikâyeleri olarak ayrılıp diyalogsuz bir tretmana dönüştürülüyor. Sezonun tamamı yazılmadan, genellikle ilk üç bölümün senaryosu hazır olduğunda sete çıkılıyor ve sonraki bölümler dizi yayındayken yazılmaya devam ediyor. 140 dakikalık bir bölüm için yazarların haftada 100-120 sayfa teslim etmesi gerekiyor; jenerikte çoğu zaman tek bir isim görünse de bu yük neredeyse her dizide bir ekibin omzunda duruyor. Kızılcık Şerbeti'nde de ilk bölümden beri kalemi tutan Melis Civelek ve Zeynep Gür 143. bölümde ayrılınca senaryo, Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'den oluşan dört kişilik yeni ekibe geçmişti. Masada tamamlanan bu sayfalar sete ulaştığında ise asıl koşu kamera arkasında başlıyor.