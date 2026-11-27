Dizilerin Senaryoları Bölüm Bölüm mü Yazılıyor? Üç Bölümle Sete Çıkan Ekiplerin Haftalık Yarışı Ortaya Çıktı
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Her hafta ekran başına kilitlendiğimiz dizilerin senaryosunun sezon başında baştan sona yazılıp yazılmadığı, izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri. Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut'un '140 dakika' sözleriyle yeniden gündeme gelen mesele, kamera arkasındaki yorucu temponun da kapısını araladı. Senaryo ekibinin masasından set takvimine uzanan bu sistemde, dizilerin hikâyesi çoğu zaman yayın devam ederken şekilleniyor.
Türk dizilerinin bölüm süresi 2000'lerde 60-80 dakikayken bugün reklamsız 140 dakikaya kadar uzadı.
Dizilerin senaryosu sezon başında bitmiyor, ekip üç bölümle sete çıkıp gerisini haftası haftasına yazıyor.
Bir dizi bölümü, haftada altı gün ve günde 12 saat çalışan çift ekiplerle yayına yetiştiriliyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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