Senaryodan Çıkarılmıştı: Senaristleri Değişen Kızılcık Şerbeti'ne O İsim Bu Kez Başka Bir Rolle Geliyor!
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Kızılcık Şerbeti'nde senaryo ekibi değişince hikâyenin rotası da değişmeye başladı. Önce uzun süredir adı geçmeyen karakterler yeniden anıldı, ardından Nursema'nın geri döneceği haberi geldi. Şimdi de kadroya yeni bir isim katılıyor ve bu isim, yazın aynı diziye gelmesi beklenirken son anda projeden çıkarılan tanıdık bir oyuncu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni senaristleri gelir gelmez unutulan Pembe, Nursema ve Mustafa yeniden anıldı.
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Kadroya katılan sürpriz isim Laçin Ceylan, temmuzda Devrim rolüyle anılmış ama kamera karşısına geçememişti.
Laçin Ceylan bu kez İzmir'den İstanbul'a gelen Belgin hala olarak Kıvılcım'ın hikâyesine giriyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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