article/comments
article/share
Haberler
TV
Senaryodan Çıkarılmıştı: Senaristleri Değişen Kızılcık Şerbeti'ne O İsim Bu Kez Başka Bir Rolle Geliyor!

Senaryodan Çıkarılmıştı: Senaristleri Değişen Kızılcık Şerbeti'ne O İsim Bu Kez Başka Bir Rolle Geliyor!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 15:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kızılcık Şerbeti'nde senaryo ekibi değişince hikâyenin rotası da değişmeye başladı. Önce uzun süredir adı geçmeyen karakterler yeniden anıldı, ardından Nursema'nın geri döneceği haberi geldi. Şimdi de kadroya yeni bir isim katılıyor ve bu isim, yazın aynı diziye gelmesi beklenirken son anda projeden çıkarılan tanıdık bir oyuncu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nin yeni senaristleri gelir gelmez unutulan Pembe, Nursema ve Mustafa yeniden anıldı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni senaristleri gelir gelmez unutulan Pembe, Nursema ve Mustafa yeniden anıldı.

Uzun süredir diziyi yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür, Anne Yarısı ve Mavi Orkide projelerine odaklanmak için kalemi bıraktı. Yerlerine Arka Sokaklar'ın senaryo ekibinde yaklaşık 20 yıl çalışan Ozan Yurdakul'un da aralarında olduğu dört kişilik ekip geldi: Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler.

Değişimin etkisi daha fragmanda hissedildi. Uzun zamandır hiç anılmayan Pembe, Nursema ve Mustafa'nın adları yeniden geçince sosyal medyada 'diziye can geldi' yorumları yapıldı. Asıl bomba ise 14 Ekim'de patladı: Beşinci sezonun ilk bölümünde mezar taşı gösterilen Nursema, yani Ceren Karakoç, diziye geri dönüyor.

Kadroya katılan sürpriz isim Laçin Ceylan, temmuzda Devrim rolüyle anılmış ama kamera karşısına geçememişti.

Kadroya katılan sürpriz isim Laçin Ceylan, temmuzda Devrim rolüyle anılmış ama kamera karşısına geçememişti.

Nursema'nın dönüş haberi konuşulurken kadroya katılan yeni isim de belli oldu: Laçin Ceylan. Camdaki Kız'ın Pervin'i olarak hafızalara kazınan usta oyuncu, Karanlıkta Koşanlar, Gece Yürüyüşü ve Hatırla Sevgili gibi dizilerle tanınıyor. Camdaki Kız'da gerçek hayattaki kızı Leyla Feray'la anne-kız rollerini paylaşmasıyla da çok konuşulmuştu. 1965 doğumlu oyuncunun adı temmuz ayında Kızılcık Şerbeti'nin beşinci sezon kadrosunda, Kıvılcım'ın halası Devrim rolüyle geçmişti.

Fakat GZT'nin aktardığına göre yeni sezon öncesi senaryoda yapılan kapsamlı revizyonla bu karakterden vazgeçildi. Böylece Ceylan'ın Kızılcık Şerbeti macerası tek bir sahne bile çekilmeden bitmişti.

Laçin Ceylan bu kez İzmir'den İstanbul'a gelen Belgin hala olarak Kıvılcım'ın hikâyesine giriyor.

Laçin Ceylan bu kez İzmir'den İstanbul'a gelen Belgin hala olarak Kıvılcım'ın hikâyesine giriyor.

Yeni ekip ise yazın kapıdan dönen usta oyuncuyu bu kez farklı bir isimle kadroya kattı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Laçin Ceylan, İzmir'de yaşayan ve İstanbul'a gelen Belgin hala rolüyle Kıvılcım'ın halası olarak hikâyeye dahil olacak. Yani yine bir hala rolü, değişen ise karakterin adı.

Sezonlardır Kıvılcım'a Evrim Alasya hayat veriyor; halanın İzmir'den neden geldiği ve ne kadar kalacağı ise henüz açıklanmadı. Belgin hala'nın Kıvılcım'ın hayatında neleri değiştireceği merak edilirken kulislerde transferlerin süreceği konuşuluyor. Özgür Sevimli'nin yönettiği Gold Film imzalı dizinin 143. bölümü bu akşam Show TV'de ekranda.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın