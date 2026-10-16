Senaryodan Çıkarılmıştı: Senaristleri Değişen Kızılcık Şerbeti'ne O İsim Bu Kez Başka Bir Rolle Geliyor!

Uzun süredir diziyi yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür, Anne Yarısı ve Mavi Orkide projelerine odaklanmak için kalemi bıraktı. Yerlerine Arka Sokaklar'ın senaryo ekibinde yaklaşık 20 yıl çalışan Ozan Yurdakul'un da aralarında olduğu dört kişilik ekip geldi: Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler.

Değişimin etkisi daha fragmanda hissedildi. Uzun zamandır hiç anılmayan Pembe, Nursema ve Mustafa'nın adları yeniden geçince sosyal medyada 'diziye can geldi' yorumları yapıldı. Asıl bomba ise 14 Ekim'de patladı: Beşinci sezonun ilk bölümünde mezar taşı gösterilen Nursema, yani Ceren Karakoç, diziye geri dönüyor.