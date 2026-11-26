Shakhtar Maçının Ardından Avrupa Basını Vedat Muriqi İçin Hangi Başlıkları Attı?
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım akşamı Londra'da Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin Stamford Bridge'deki performansı İngiltere, İspanya, İtalya ve Portekiz basınının da aralarında bulunduğu pek çok ülkede yankı buldu. Başlıklarda Vedat Muriqi ile Shakhtar Teknik Direktörü Arda Turan'ın adı yer aldı.
İngiliz basını "Türk lokumu" başlığını attı.
"Muriqi, Arda Turan'ı cezalandırdı."
"Korsan yine fark yaratan isimdi."
Kosova basını Muriqi'yi kahraman ilan etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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