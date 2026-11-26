İspanyol AS gazetesi, manşetinde golü atan Vedat Muriqi ile rakip takımın teknik direktörü Arda Turan'ı yan yana getirdi. Gazeteye göre forvetin tek golü Fenerbahçe'ye galibiyeti kazandırırken Shakhtar'ın bir üst tura çıkma yolunu da zorlaştırdı. AS, bu sonuçla Türk temsilcisinin 16. sıraya yükseldiğine de yer verdi.

Mundo Deportivo da Muriqi'nin Shakhtar'ı devirdiğini ve takımına üst üste ikinci galibiyeti getirdiğini yazdı. Gazete, Kosovalı golcünün ikinci yarıdaki golünün başa baş geçen karşılaşmada üç puan için yettiğini aktardı.