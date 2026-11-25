Fenerbahçe'nin Shakhtar Karşısında Bulduğu Golde Verilen Karar Tartışma Yarattı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile karşılaşan Fenerbahçe'de ilk yarıya hakem kararı damga vurdu. Sarı lacivertlilerin Vedat Muriqi ile yaşadığı gol sevinci, VAR'dan gelen uyarıyla yarıda kaldı. Londra'daki mücadelede verilen karar, Fenerbahçeli futbolcuların itirazlarına yol açtı.
Muriqi direkten dönen topu ağlara gönderdi.
Gol faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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