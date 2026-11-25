Sarı lacivertlilerin sevinci VAR uyarısıyla kesildi. İngiliz hakem Michael Oliver, Muriqi'nin rakibine faul yaptığını işaret ederek golü geçerli saymadı. Karara itiraz eden Kosovalı golcü, kendisinin topa odaklandığını ve Matvienko'nun onu engellemeye çalıştığını anlatmaya çalıştı, ancak Fenerbahçeli futbolcuların itirazları kararı değiştirmedi.