Aralık 2026'nın evrensel sayısını bulmak için yılın ve ayın rakamlarını topluyoruz. 2026 yılı 2+0+2+6 ile 10'a, oradan da 1'e iniyor. Aralık yılın 12. ayı ve 1+2 ile 3 ediyor. İkisini topladığınızda Aralık'ın sayısı çıkıyor: 4.

4 sayısı düzeni, disiplini, emeği ve kalıcı yapıları temsil ediyor. Kasım'ın '3' enerjisi içinizden geleni söylemeyi öğütlerken, Aralık sözleri plana, planları somut adımlara dönüştürmenin zamanı. Bu tablo, disiplinin gezegeni Satürn'ün 11 Aralık'ta ileri dönmesiyle ve 21 Aralık'ta başlayan Oğlak sezonuyla da örtüşüyor.