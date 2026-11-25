Aralık 2026'da Burcunuzun En Şanslı Gününü Söylüyoruz
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Kasım'da retrolar sona erdi, Aralık'ta ise sahne yavaş gezegenlerin.
Satürn 11 Aralık'ta, Neptün 13 Aralık'ta ileri harekete dönüyor. Aynı gece Jüpiter, Aslan burcunda geri harekete başlıyor. Takvimde ayrıca 9 Aralık'ta Yay burcunda Yeni Ay, 24 Aralık'ta ise Yengeç burcunda Dolunay var.
Numerolojide '4 Evrensel Ayı' olan Aralık, plan yapanlara ve sabırla temel atanlara gülüyor. Peki yılın son ayında sizin şanslı gününüz hangisi?
İşte detaylar.
Aralık'ın Sayısı 4: Sağlam Temeller Ayı
Aralık Ayında Burcunuzun En Şanslı Günü
Numerolojiye Göre Aşk, Para ve Başlangıç Günleri
Şansı Zorlamamanız Gereken Günler
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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