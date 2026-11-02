Bu Hafta Her Burcun Şanslı Günü Belli Oldu: 2–8 Kasım Arasında Sizin Gününüz Hangisi?
Kasım ayının ilk haftası, bazı burçlar için uzun zamandır beklenen fırsatları yeniden gündeme getirebilir. Merkür ve Venüs retrosu devam ederken geçmişte yarım kalan konuşmalar, ertelenen planlar ve eski ilişkiler yeniden önem kazanıyor. Ancak bu kez gökyüzünde yalnızca geçmişe dönük gelişmeler yaşanmıyor. 4 Kasım’da Akrep burcunda gerçekleşecek Merkür cazimi, astrolojik açıdan yeni kararlar ve başlangıçlarla ilişkilendiriliyor. YourTango astrologlarından Kate Rose’un yorumuna göre 2–8 Kasım haftasında her burcun şansını daha güçlü hissedebileceği bir gün bulunuyor. Kimi burçlar kariyerinde yeni fırsatlarla karşılaşabilirken kimileri aşk hayatında veya kişisel hedeflerinde önemli kararlar alabilir. Peki bu hafta sizin burcunuzun şanslı günü hangisi?
Kaynak: YourTango
2–8 Kasım haftasında gökyüzünde neler oluyor?
Koç burcu – 8 Kasım Pazar
Boğa burcu – 7 Kasım Cumartesi
İkizler burcu – 4 Kasım Çarşamba
Yengeç burcu – 3 Kasım Salı
Aslan burcu – 8 Kasım Pazar
Başak burcu – 4 Kasım Çarşamba
Terazi burcu – 7 Kasım Cumartesi
Akrep burcu – 8 Kasım Pazar
Yay burcu – 3 Kasım Salı
Oğlak burcu – 7 Kasım Cumartesi
Kova burcu – 4 Kasım Çarşamba
Balık burcu – 7 Kasım Cumartesi
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