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Bu Hafta Her Burcun Şanslı Günü Belli Oldu: 2–8 Kasım Arasında Sizin Gününüz Hangisi?

Bu Hafta Her Burcun Şanslı Günü Belli Oldu: 2–8 Kasım Arasında Sizin Gününüz Hangisi?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 09:51
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Kasım ayının ilk haftası, bazı burçlar için uzun zamandır beklenen fırsatları yeniden gündeme getirebilir. Merkür ve Venüs retrosu devam ederken geçmişte yarım kalan konuşmalar, ertelenen planlar ve eski ilişkiler yeniden önem kazanıyor. Ancak bu kez gökyüzünde yalnızca geçmişe dönük gelişmeler yaşanmıyor. 4 Kasım’da Akrep burcunda gerçekleşecek Merkür cazimi, astrolojik açıdan yeni kararlar ve başlangıçlarla ilişkilendiriliyor. YourTango astrologlarından Kate Rose’un yorumuna göre 2–8 Kasım haftasında her burcun şansını daha güçlü hissedebileceği bir gün bulunuyor. Kimi burçlar kariyerinde yeni fırsatlarla karşılaşabilirken kimileri aşk hayatında veya kişisel hedeflerinde önemli kararlar alabilir. Peki bu hafta sizin burcunuzun şanslı günü hangisi?

Kaynak: YourTango

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2–8 Kasım haftasında gökyüzünde neler oluyor?

2–8 Kasım haftasında gökyüzünde neler oluyor?

Haftanın en önemli astrolojik olaylarından biri 4 Kasım Çarşamba günü gerçekleşecek. Güneş ile retro Merkür, Akrep burcunda kavuşacak. Astrolojide Merkür cazimi olarak adlandırılan bu olay, geçmişte belirsiz kalan konuların daha açık anlaşılması ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasıyla ilişkilendiriliyor. Özellikle iletişim, iş hayatı ve kişisel kararlarla ilgili konular yeniden değerlendirilebilir.

7 Kasım Cumartesi günü ise Ay ile retro Venüs, Terazi burcunda kavuşacak. Bu buluşma, astrolojik yorumlara göre ilişkilerde denge kurmak, kişisel ihtiyaçları fark etmek ve geçmişten gelen fırsatları yeniden düşünmek açısından önem taşıyor. Merkür ve Venüs hâlâ retro hareketindeyken ortaya çıkan gelişmeler, geçmişte yarım kalan bazı meseleleri farklı bir şekilde ele alma imkânı sağlayabilir.

Koç burcu – 8 Kasım Pazar

Koç burcu – 8 Kasım Pazar

Sevgili Koç, bu hafta kendine uzun zamandır sormadığın bir soruyu sorabilirsin: Gerçekten nasıl bir hayat yaşamak istiyorsun? Özellikle son dönemde başkalarının beklentilerini karşılamaya çalışırken kendi hedeflerini geri plana attıysan 8 Kasım’da önceliklerini değiştirmek isteyebilirsin. Hem aşk hayatında hem de kariyerinde seni heyecanlandıran fırsatlara daha açık olacağın bir dönemdesin.

Ancak karşına çıkan fırsatların kendiliğinden sonuçlanmasını beklememelisin. Uzun zamandır istediğin bir işe başvurmak, kişisel bir projeni hayata geçirmek veya ilişkinde önemli bir konuşma yapmak için cesaretini toplayabilirsin. Pazar günü kendin için neyin önemli olduğunu daha iyi anlaman, önümüzdeki dönemde atacağın adımları da şekillendirebilir. Bu kez şansını değerlendirmek için ilk hareketi senin yapman gerekebilir.

Boğa burcu – 7 Kasım Cumartesi

Boğa burcu – 7 Kasım Cumartesi

Sevgili Boğa, sorumluluklarını yerine getirmeye çalışırken bazen kendine yeterince zaman ayıramıyorsun. Özellikle iş hayatında veya özel ilişkilerinde her şeyin yolunda gitmesi için gösterdiğin çaba seni son dönemde yormuş olabilir. 7 Kasım’da Ay ile retro Venüs’ün Terazi burcundaki kavuşumu, günlük yaşamındaki dengeyi yeniden düşünmeni sağlayabilir.

Bu cumartesi, sana gerçekten neyin iyi geldiğini fark etmek için güzel bir fırsat sunuyor. Belki çalışma düzenini değiştirmek, kendine daha fazla dinlenme zamanı ayırmak veya uzun zamandır yapmayı istediğin bir şeye başlamak isteyeceksin. Herkesin ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olmadığını hatırlamak da sana iyi gelebilir. Özellikle son dönemde kendini ihmal ettiysen hafta sonunu biraz daha kendi mutluluğuna ayırabilirsin.

İkizler burcu – 4 Kasım Çarşamba

İkizler burcu – 4 Kasım Çarşamba

Sevgili İkizler, düşündüklerini anlatmakta genellikle zorlanmıyorsun ancak bazı konularda karşındaki kişinin tepkisinden çekindiğin için söylemek istediklerini değiştirebiliyorsun. 4 Kasım’da yönetici gezegenin Merkür’ün Güneş ile kavuşması, özellikle iletişim kurma biçimini yeniden değerlendirmene neden olabilir. Uzun zamandır dile getirmek istediğin bir konuyu artık daha açık konuşmaya hazır hissedebilirsin.

İş yerinde sorumluluklarını, özel hayatında ise beklentilerini daha net ifade etmek isteyebilirsin. Özellikle seni rahatsız eden bir durumu sürekli görmezden geliyorsan bu çarşamba kendi sınırlarını belirlemek için uygun bir zaman olabilir. Herkesi memnun etmeye çalışmak yerine gerçekten ne istediğini anlatman, ilişkilerinde önemli bir değişimin başlangıcı olabilir. Üstelik yapacağın samimi bir konuşma, uzun süredir devam eden bir belirsizliği de ortadan kaldırabilir.

Yengeç burcu – 3 Kasım Salı

Yengeç burcu – 3 Kasım Salı

Sevgili Yengeç, duygularını yoğun yaşadığın için bazen bir karar vermeden önce uzun süre düşünmeye ihtiyaç duyabiliyorsun. Özellikle özel hayatında seni kararsız bırakan bir mesele varsa 3 Kasım’da olaylara daha sakin yaklaşabilirsin. Ay’ın Başak burcuna geçmesi, astrolojik açıdan duygularını anlamlandırma ve düşüncelerini toparlama isteğini artırabilir.

Belki uzun zamandır neden rahatsız olduğunu tam olarak açıklayamadığın bir konunun asıl nedenini fark edeceksin. Bu süreçte kendine zaman ayırmak, düşüncelerini yazmak veya güvendiğin biriyle konuşmak sana iyi gelebilir. Özellikle ilişkilerinde önemli bir karar vermek istiyorsan önce kendi beklentilerini netleştirmen faydalı olabilir. Salı günü seni rahatlatacak şey, bütün soruların cevaplarını bulmaktan çok ne hissettiğini daha iyi anlaman olabilir.

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Aslan burcu – 8 Kasım Pazar

Aslan burcu – 8 Kasım Pazar

Sevgili Aslan, bu hafta kendini uzun zamandır olduğundan daha kararlı hissedebilirsin. Özellikle gerçekleştirmeyi düşündüğün ancak bir türlü ilk adımı atamadığın bir planın varsa 8 Kasım’da harekete geçmek isteyebilirsin. Kariyerinde, aşk hayatında veya kişisel hedeflerinde neleri değiştirebileceğini daha açık görmen mümkün.

Ancak bu kez yalnızca başkalarının takdirini kazanmak için değil, gerçekten istediğin bir hayatı kurmak için çaba göstermen önemli. Belki yeni bir projeye başlayacak, belki de seni mutlu etmeyen bir alışkanlıktan uzaklaşmaya karar vereceksin. Uzun zamandır beklediğin fırsatın aslında sandığından daha yakın olduğunu fark edebilirsin. Pazar günü kendine güvenmen ve karşına çıkan seçenekleri değerlendirmeye açık olman, haftanın en güzel gelişmelerinden birine zemin hazırlayabilir.

Başak burcu – 4 Kasım Çarşamba

Başak burcu – 4 Kasım Çarşamba

Sevgili Başak, karar verirken mantığını ön planda tutmayı seviyorsun ancak bazen duygularını da hesaba katman gerekiyor. Özellikle son dönemde seni rahatsız eden bir konuyu yalnızca mantıklı gerekçelerle açıklamaya çalıştıysan 4 Kasım’da farklı bir bakış açısı geliştirebilirsin. Akrep burcundaki Merkür cazimi, uzun zamandır söylemek isteyip de ertelediğin bazı düşünceleri gündeme getirebilir.

Bir arkadaşınla, partnerinle veya aile üyelerinden biriyle yapacağın konuşma beklediğinden daha önemli olabilir. Bu kez her şeyi kusursuz anlatmaya çalışmak yerine içinden geçenleri açıkça ifade etmek sana iyi gelebilir. Özellikle yanlış anlaşılmaktan çekindiğin için sustuğun bir konu varsa bunu konuşmak aranızdaki mesafeyi azaltabilir. Çarşamba günü kendi duygularına güvenmen, yeni bir başlangıcın ilk adımı olabilir.

Terazi burcu – 7 Kasım Cumartesi

Terazi burcu – 7 Kasım Cumartesi

Sevgili Terazi, son haftalarda ilişkilerinde ve kişisel hayatında ne istediğini daha fazla düşünmüş olabilirsin. Yönetici gezegenin Venüs’ün burcunda geri hareket etmesi, özellikle kendine verdiğin değeri ve başkalarından beklentilerini yeniden değerlendirmeni sağlıyor. 7 Kasım’da Ay’ın Venüs ile kavuşması ise bu konularda daha net düşünmene yardımcı olabilir.

Özellikle bir ilişkide sürekli fedakârlık yapan taraf olduğunu hissediyorsan artık kendi ihtiyaçlarını da dile getirmek isteyebilirsin. Kendini mutlu eden şeylere zaman ayırmak veya geçmişte verdiğin bir kararı yeniden gözden geçirmek sana iyi gelebilir. Üstelik bu dönemde başkalarının onayını almak yerine kendi seçimlerine güvenmenin önemini fark edebilirsin. Cumartesi günü senin için en büyük şans, hak ettiğin değeri önce kendine göstermeye başlaman olabilir.

Akrep burcu – 8 Kasım Pazar

Akrep burcu – 8 Kasım Pazar

Sevgili Akrep, Merkür’ün burcunda geri hareket etmesi son haftalarda bazı planlarını yeniden düşünmene neden olmuş olabilir. Özellikle iş hayatında ilerlemek istediğin bir konuda beklediğin gelişmeler yaşanmadıysa kendini biraz sıkışmış hissedebilirsin. Ancak 8 Kasım’da kariyerinle ilgili yeni fırsatları daha açık görmeye başlayabilirsin.

Daha önce üzerinde çalıştığın bir proje yeniden gündeme gelebilir veya uzun zamandır düşündüğün bir kariyer değişikliği için farklı seçeneklerle karşılaşabilirsin. Özellikle yeteneklerini gösterebileceğin bir ortamda bulunursan kendini geri plana atmaman önemli. Geçmişte yaşadığın gecikmelerin gelecekte de aynı şekilde devam edeceğini düşünme. Pazar günü aklına gelen bir fikir veya yapacağın önemli bir görüşme, iş hayatındaki hedeflerini yeniden şekillendirebilir.

Yay burcu – 3 Kasım Salı

Yay burcu – 3 Kasım Salı

Sevgili Yay, hayatında yeni deneyimlere yer açmayı seviyorsun ancak bazen alıştığın düzenin dışına çıkmak düşündüğünden zor olabiliyor. Özellikle son dönemde aile hayatına veya kişisel sorumluluklarına daha fazla odaklandıysan 3 Kasım’da kariyer hedeflerini yeniden değerlendirmeye başlayabilirsin. Ay’ın Başak burcuna geçmesi, iş hayatında seni gerçekten neyin mutlu ettiğini düşünmeni sağlayabilir.

Belki mevcut işinde farklı bir sorumluluk üstlenmek isteyecek, belki de uzun zamandır düşündüğün yeni bir kariyer planına yeniden döneceksin. Ancak değişiklik yapmak için her şeyin kötüye gitmesini beklemek zorunda değilsin. Bazen yalnızca farklı bir alanda kendini geliştirme isteği bile yeni bir yol seçmek için yeterli olabilir. Salı günü önüne çıkan bir seçenek, geleceğin hakkında daha cesur düşünmeni sağlayabilir.

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Oğlak burcu – 7 Kasım Cumartesi

Oğlak burcu – 7 Kasım Cumartesi

Sevgili Oğlak, kariyerinle ilgili uzun zamandır emek verdiğin bir konuda sevindirici gelişmeler yaşayabilirsin. 7 Kasım’da Ay ile retro Venüs’ün Terazi burcundaki kavuşumu, özellikle geçmişte karşına çıkmış bir iş fırsatını veya yarım kalan bir görüşmeyi yeniden gündeme getirebilir. Daha önce birlikte çalıştığın biriyle tekrar iletişim kurman veya eski bir projenin yeniden değerlendirilmesi mümkün.

Üstelik bu kez geçmişte sahip olmadığın deneyimler sayesinde fırsatları farklı şekilde ele alabilirsin. Bir iş teklifi, terfi görüşmesi veya yöneticilerinden alacağın olumlu bir geri bildirim seni heyecanlandırabilir. Ancak şansın yalnızca yeni bir pozisyon elde etmekle ilgili olmayabilir. Bazen doğru yolda olduğunu fark etmek de insana aradığı güveni verebiliyor. Cumartesi günü kariyerinde ne kadar ilerlediğini görmek, önündeki hedeflere daha istekli yaklaşmanı sağlayabilir.

Kova burcu – 4 Kasım Çarşamba

Kova burcu – 4 Kasım Çarşamba

Sevgili Kova, uzun zamandır aynı yolda ilerliyor olsan bile zaman zaman farklı bir şey yapmak isteyebilirsin. Özellikle kariyerinde kendini geliştirebileceğin yeni alanları araştırıyorsan 4 Kasım senin için önemli olabilir. Akrep burcunda gerçekleşecek Merkür cazimi, iş hayatında yeni fikirlerin ve geçmişten gelen fırsatların yeniden değerlendirilmesiyle ilişkilendiriliyor.

Belki daha önce ilgini çeken bir pozisyon yeniden açılacak, belki de uzun zamandır aklında olan bir proje için uygun koşullar oluşmaya başlayacak. Ancak yalnızca alıştığın düzenden ayrılmak istemediğin için yeni seçenekleri görmezden gelmemelisin. Önüne gelen bir teklifi değerlendirmek, mutlaka hemen karar vermen gerektiği anlamına gelmiyor. Çarşamba günü farklı ihtimallere açık olman, gelecekte seni daha mutlu edecek bir kariyer yolunun başlangıcı olabilir.

Balık burcu – 7 Kasım Cumartesi

Balık burcu – 7 Kasım Cumartesi

Sevgili Balık, geçmişte yaşadığın bazı olayları geride bıraktığını düşünsen bile zaman zaman aynı duygulara geri dönebiliyorsun. Özellikle sonuçlanmamış bir ilişki, yarım kalan bir fırsat veya uzun zamandır beklediğin bir haber hâlâ aklındaysa bu hafta önemli gelişmeler yaşanabilir. 4 Kasım’daki Merkür cazimiyle başlayan astrolojik etkiler, geçmişte kapandığını düşündüğün bazı kapıların yeniden aralanabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Ancak senin için en şanslı gün 7 Kasım Cumartesi. Ay ile retro Venüs’ün kavuşumu, özellikle duygusal açıdan seni yoran meseleleri yeniden düşünmeni sağlayabilir. Belki bir zamanlar yaşadığın hayal kırıklığını artık farklı değerlendiriyor, belki de geçmişe bağlı kalmanın yeni fırsatları görmeni zorlaştırdığını fark ediyorsun. Bu hafta kendini geçmişte yaşananlarla sınırlamadığında hem ilişkilerinde hem de kişisel hedeflerinde yeni ihtimallere yer açabilirsin. Bazen şans, beklediğimiz şeyin geri dönmesinden çok artık onsuz da ilerleyebileceğimizi anlamak olabilir.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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