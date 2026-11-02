Bu Hafta Her Burcun Şanslı Günü Belli Oldu: 2–8 Kasım Arasında Sizin Gününüz Hangisi?

Haftanın en önemli astrolojik olaylarından biri 4 Kasım Çarşamba günü gerçekleşecek. Güneş ile retro Merkür, Akrep burcunda kavuşacak. Astrolojide Merkür cazimi olarak adlandırılan bu olay, geçmişte belirsiz kalan konuların daha açık anlaşılması ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasıyla ilişkilendiriliyor. Özellikle iletişim, iş hayatı ve kişisel kararlarla ilgili konular yeniden değerlendirilebilir.

7 Kasım Cumartesi günü ise Ay ile retro Venüs, Terazi burcunda kavuşacak. Bu buluşma, astrolojik yorumlara göre ilişkilerde denge kurmak, kişisel ihtiyaçları fark etmek ve geçmişten gelen fırsatları yeniden düşünmek açısından önem taşıyor. Merkür ve Venüs hâlâ retro hareketindeyken ortaya çıkan gelişmeler, geçmişte yarım kalan bazı meseleleri farklı bir şekilde ele alma imkânı sağlayabilir.