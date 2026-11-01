Sevgisini Sözle Değil Küçük Detaylarla Gösteren 3 Burç

Ay'ın yönettiği bir su burcu olan Yengeç, astrolojide şefkati, koruyuculuğu ve aileye bağlılığıyla tanınıyor. Sevdiklerinin iyi olması onun için her şeyden önemli.

Yengeçler bir hafta önce söylediğiniz küçük bir derdi bile unutmuyor. Önemli bir günün sabahı gelen bir mesaj ya da çantanıza sessizce bırakılan bir atıştırmalık, sevgilerini en iyi anlatan şey oluyor.