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Sevgisini Sözle Değil Küçük Detaylarla Gösteren 3 Burç

Sevgisini Sözle Değil Küçük Detaylarla Gösteren 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.11.2026 - 22:01
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Bazı insanlar sevgisini sık sık söyler, bazıları ise hiç söylemeden gösterir. Astrolojide geleneksel burç özelliklerine bakıldığında, duygularını büyük cümleler yerine küçük detaylarla belli eden üç burç öne çıkıyor.

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Boğa

Boğa

Venüs'ün yönettiği bir toprak burcu olan Boğa, astrolojide sadakati, sabrı ve konfora düşkünlüğüyle biliniyor. Duygularını anlatmaktan çok yaşatmayı seviyor.

Boğalar sevdiği kişinin en sevdiği yemeği hafızasına kazıyor. Soğuk bir akşam hazır bekleyen sıcak bir çay ya da üşümesin diye uzatılan bir battaniye, onların 'seni seviyorum' deme biçimi.

Yengeç

Yengeç

Ay'ın yönettiği bir su burcu olan Yengeç, astrolojide şefkati, koruyuculuğu ve aileye bağlılığıyla tanınıyor. Sevdiklerinin iyi olması onun için her şeyden önemli.

Yengeçler bir hafta önce söylediğiniz küçük bir derdi bile unutmuyor. Önemli bir günün sabahı gelen bir mesaj ya da çantanıza sessizce bırakılan bir atıştırmalık, sevgilerini en iyi anlatan şey oluyor.

Akrep

Akrep

Mars ve Plüton'la ilişkilendirilen bir su burcu olan Akrep, astrolojide derinliği, sadakati ve gizliliğiyle öne çıkıyor. Duygularını kolay kolay dışa vurmuyor.

Akrepler sevgisini sözle değil dikkatle gösteriyor. Sizin bile unuttuğunuz bir ayrıntıyı hatırlayıp tam doğru anda karşınıza çıkarmak, zor bir gününüzde hiç sormadan yanınızda olmak onların tarzı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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