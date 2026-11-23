Cepte Eriyen Çikolatadan Mikrodalga Fırına: Tesadüfen İcat Edilen 8 Şey
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Mutfaktaki mikrodalga fırından hayat kurtaran penisiline kadar bugün her gün kullandığımız pek çok şey, aslında bir hatanın ya da dikkatsizliğin ürünü. Bir mühendisin cebinde eriyen çikolata, tatile çıkarken masada unutulan bir petri kabı, yanlış takılan bir direnç ve gazı çıkmayan bir tüp, tarihin en önemli buluşlarından bazılarına yol açtı. Patates cipsinden süper yapıştırıcıya, kibritten röntgene ve yapışmaz tavaya uzanan 8 tesadüfün hikâyesini derledik.
Mikrodalga fırın, Percy Spencer'ın cebindeki çikolata radar cihazının yanında eriyince doğdu.
Penisilin, Alexander Fleming'in tatile çıkarken laboratuvarda unuttuğu bir bakteri kabında keşfedildi.
Patates cipsinin, 1853'te huysuz bir müşteriye inat ince dilimlenen patateslerden doğduğu anlatılır.
Süper yapıştırıcı, şeffaf nişangâh arayan bir kimyagerin işe yaramaz bulduğu bir maddeden çıktı.
Sürtünmeyle yanan ilk kibrit, bir eczacının karıştırma çubuğunu ocak taşına sürtmesiyle bulundu.
Röntgen ışınları, Wilhelm Röntgen'in karton kaplı tüpünden metrelerce uzaktaki bir ekranın parlamasıyla keşfedildi.
Wilson Greatbatch'in geliştirdiği kalp pili, devreye yanlışlıkla takılan bir dirençle ortaya çıktı.
Teflon, soğutucu gaz üzerinde çalışan bir kimyagerin açtığı tüpten gaz yerine beyaz toz çıkınca bulundu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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