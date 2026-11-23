En bilinen hikâyeye göre 1853 yazında New York'un Saratoga Springs kasabasındaki Moon's Lake House restoranında bir müşteri, patateslerin fazla kalın olduğunu söyleyip tabağı mutfağa geri gönderdi. Rivayete göre aşçı George Crum da inadına patatesleri kâğıt inceliğinde dilimleyip çıtır çıtır kızarttı, müşteri bayıldı ve 'Saratoga chips' doğdu. Hikâyenin bazı versiyonlarında o müşteri, dönemin en zengin adamlarından Cornelius Vanderbilt'tir.

Tarihçilerin ulaştığı kayıtlar daha karışık bir tablo çiziyor. JSTOR Daily'nin aktardığına göre Moon ailesi restoranı ancak 1854'te satın aldı, Vanderbilt de 1853 yazını Avrupa'da geçirdi. Crum'ın adı bu buluşla birlikte basında ilk kez 1885'te geçti. Daha da geriye gidildiğinde İngiliz hekim William Kitchiner'ın 1817 tarihli yemek kitabı The Cook's Oracle'da dilim dilim kızartılan patates tarifi yer alıyor. Crum'ın kız kardeşi Kate Wicks de cipsin asıl mucidi olarak anılan isimler arasında.