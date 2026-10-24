Köpeğiyle Ormanda Yürüyüşe Çıktı, Dünyanın En Çok Kullanılan İcatlarından Birini Buldu!

1941 yılında George de Mestral, köpeğiyle yaptığı bir yürüyüşün ardından hem kendi kıyafetlerine hem de köpeğinin tüylerine dikenli otların yapıştığını fark etti. Bu otlar, Türkiye'de dul avrat otu olarak bilinen bitkinin tohum kapsüllerinden başkası değildi.

Çoğumuz böyle bir durumda otları temizleyip geçerdik. Ama mühendis gözüyle bakan de Mestral'in aklına tek bir soru takıldı: 'Bu otlar bu kadar sıkı nasıl tutunuyordu?'

Mikroskop Altında Ortaya Çıkan Sır: Binlerce Minik Kanca

Merakını yenemeyen de Mestral, otları mikroskop altında inceledi. Gördüğü şey ise icadın sırrıydı. Her bir dikenin yüzeyi, kumaşa ve tüye takılabilen binlerce minik kancayla kaplıydı.

Doğadaki bu mekanizmayı taklit etmek ise hiç kolay olmadı. De Mestral, deneme yanılmalarla dolu yaklaşık on yıllık bir sürecin ardından, Fransız bir dokumacıyla birlikte naylondan kancalar ve bu kancaların tutunabileceği ilmekli bir kumaş geliştirdi. Buluşun patenti 1955'te alındı.