Köpeğiyle Ormanda Yürüyüşe Çıktı, Dünyanın En Çok Kullanılan İcatlarından Birini Buldu!
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Ayakkabılarda, çantalarda, montlarda... Hayatımızın her köşesinde karşımıza çıkan cırt cırtın aslında bir köpek gezintisinden doğduğunu biliyor muydunuz? Hikaye, 1940'larda İsviçreli mühendis George de Mestral'in köpeğiyle çıktığı bir orman yürüyüşünde başladı. Köpeğinin tüylerine ve kendi kıyafetlerine yapışan dikenli otlar, dünyanın en çok kullanılan icatlarından birine ilham verdi. Peki cırt cırt nasıl icat edildi, adı nereden geliyor?
İşte detaylar.
Bir Orman Yürüyüşünden Çıkan İcat
Adı Kadife ve Kanca Kelimelerinden Geliyor
Ayakkabılardan Uzay Mekiklerine
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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