ABD Uzaya 480 Milyon Bakır İğne Fırlattı: Dünya'nın Etrafındaki Yapay Halka

Hikaye 1958'de başladı. MIT Lincoln Laboratuvarı'ndan Walter E. Morrow, karıştırılamayacak ve yok edilemeyecek bir iletişim sistemi önerdi. O dönemde uzun mesafeli askeri iletişim büyük ölçüde denizaltı kablolarına ve iyonosfere bağlıydı. Kablolar kesilebilir, iyonosferden yansıtılan sinyaller ise güneş patlamaları gibi olaylarla bozulabilirdi.

Morrow'un çözümü sıra dışıydı!

Dünya'nın etrafına, radyo sinyallerini yansıtacak milyonlarca minik antenden oluşan yapay bir kuşak kurmak. ABD Hava Kuvvetleri de bu fikri destekledi.