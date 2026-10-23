ABD Uzaya 480 Milyon Bakır İğne Fırlattı: Dünya'nın Etrafındaki Yapay Halka
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Dünya'nın etrafında Satürn'ünkü gibi bir halka olduğunu düşünün... Ama buz ve kayadan değil, yüz milyonlarca minicik bakır telden! Kulağa bilim kurgu gibi gelse de bu, 1960'larda gerçekten yaşandı. ABD, Soğuk Savaş yıllarında 'West Ford Projesi' adlı bir iletişim deneyi kapsamında yörüngeye yaklaşık 480 milyon bakır iğne gönderdi. Deney astronomları ayağa kaldırdı, üstelik o iğnelerin bir kısmı bugün hâlâ uzayda.
İşte detaylar.
Soğuk Savaş'ta Akla Gelen Sıra Dışı Fikir
Her Biri 1,8 Santimetrelik Bakır Teller
Astronomlar Ayağa Kalktı
Bazı İğne Topakları Hâlâ Yörüngede
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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