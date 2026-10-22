Türk Bilim İnsanlarından İlk Işınlama Deneyi: 20 Yıllık Güneş Etkisi 1 Dakikada Test Edilecek

TARLA, yani Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı, Ankara Üniversitesi öncülüğünde kuruldu ve üniversitenin Gölbaşı yerleşkesinde bulunuyor. Laboratuvarı farklı kılan en önemli özellik ise elektronları süperiletken modüllerle hızlandırması. Türkiye'de bu yöntem ilk kez burada kullanılıyor.

YÖK'ün açıklamasına göre ilk ışınlama deneyi geçtiğimiz Mayıs ayında yapıldı, sonuçlar ise 20 Ekim'de kamuoyuyla paylaşıldı. TARLA Müdürü Dr. Özlem Karslı, bu adımın önemini şöyle anlattı: