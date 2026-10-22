Türk Bilim İnsanlarından İlk Işınlama Deneyi: 20 Yıllık Güneş Etkisi 1 Dakikada Test Edilecek
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'Işınlama' deyince aklınıza bilim kurgu filmleri geldiyse, durun! Türkiye'nin kendi imkanlarıyla kurduğu parçacık hızlandırıcısı TARLA'da ilk ışınlama deneyi başarıyla gerçekleştirildi. Cam ve pleksiglas örnekleri, hızlandırılan elektronlardan elde edilen gama ışınlarıyla test edildi. Sonuçlar ise uydulardan kanser araştırmalarına kadar pek çok alanda yeni bir kapı aralıyor.
İşte detaylar.
TARLA'da İlk Işınlama Deneyi
Cam Renk Değiştirdi, Pleksiglas Çatladı
Uydulardan Savunma Sanayisine...
1 Dakikada Güneşin 20 Yıllık Etkisi
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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