1994'te Telefon Kulübesinde Bulunmuştu: 32 Yıl Sonra Onu Kurtaran Adama Vefa Borcunu Böyle Ödedi!
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1994'te Londra'da bir telefon kulübesinde, henüz 2 saatlikken bulunan April Jones'un hikayesi yıllar sonra yeniden gündemde. Onu o gece bulan otobüs şoförü Joe Campbell, hayatı boyunca bebeği unutmadı. Şimdi 32 yaşındaki April, kendisini kurtaran adama teşekkür etmek için harekete geçti. Campbell'ın emekli olabilmesi için kampanya başlattı.
İşte detaylar.
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Gece Yarısı Telefon Kulübesinde Bir Bebek Buldu
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22 Yıl Sonra Gelen Mesaj
Şimdi Sıra Ona Teşekkür Etmekte
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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