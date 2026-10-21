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1994'te Telefon Kulübesinde Bulunmuştu: 32 Yıl Sonra Onu Kurtaran Adama Vefa Borcunu Böyle Ödedi!

1994'te Telefon Kulübesinde Bulunmuştu: 32 Yıl Sonra Onu Kurtaran Adama Vefa Borcunu Böyle Ödedi!

İngiltere
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 14:42
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1994'te Londra'da bir telefon kulübesinde, henüz 2 saatlikken bulunan April Jones'un hikayesi yıllar sonra yeniden gündemde. Onu o gece bulan otobüs şoförü Joe Campbell, hayatı boyunca bebeği unutmadı. Şimdi 32 yaşındaki April, kendisini kurtaran adama teşekkür etmek için harekete geçti. Campbell'ın emekli olabilmesi için kampanya başlattı. 

İşte detaylar. 

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Gece Yarısı Telefon Kulübesinde Bir Bebek Buldu

Gece Yarısı Telefon Kulübesinde Bir Bebek Buldu

Nisan 1994'te Guyana kökenli Joe Campbell, gecenin erken saatlerinde ailesini aramak için Londra'da bir toplum merkezinin yanındaki telefon kulübesine gitti. Kulübede önce boş bir patates kızartması ambalajı gördüğünü sandı. Ancak yakından baktığında, göbek kordonu hâlâ bağlı, henüz 2 saatlik bir bebekle karşılaştı.

Campbell hemen yetkililere haber verdi ve bebeğin güvenliğini sağladı. Ardından bebeği evlat edinmek istediğini söyledi ancak bu isteği kabul edilmedi. Bebeğe, bulunduğu ayın adını vererek April denmesini sağlayan da Campbell'dı.

Campbell, bebeğin hayatta kalmasını bir tür ilahi müdahale olarak gördüğünü anlattı. Yıllar boyunca onu unutmadı. Hatta kendisine ulaşabileceği umuduyla sosyal hizmetler birimine doğum günü kartları, hediyeler ve para götürdü. Fakat bebeğin hayatına dahil olmasına izin verilmedi.

22 Yıl Sonra Gelen Mesaj

22 Yıl Sonra Gelen Mesaj

Aradan tam 22 yıl geçti! 2016'da April, kendisini bulan adamı ve annesini aramak için çağrıda bulundu. Campbell'ın onu kucağında tuttuğu eski gazete fotoğrafını da paylaştı. Fotoğrafı gören bir iş arkadaşı Campbell'a haber verdi ve Campbell 24 saat içinde April'a ulaştı.

İkili aynı yıl Good Morning Britain programında yeniden bir araya geldi. Campbell, kendi çocuklarına da April'ı ablaları olarak gördüğünü söyledi.

April için bu buluşma, hayatını kurtaran adamla yeniden bağ kurmanın ötesinde bir anlam taşıyordu. Zamanla Campbell'ı babası gibi görmeye başladı ve aralarındaki ilişki yıllar içinde güçlendi.

Şimdi Sıra Ona Teşekkür Etmekte

Şimdi Sıra Ona Teşekkür Etmekte

İkili, 5 Ekim 2026'da yeniden Good Morning Britain'a konuk oldu. Bu kez sürprizi April yaptı: Hâlâ otobüs şoförü olarak çalışan ve iki kez diz protezi ameliyatı geçiren Campbell'ın emekli olabilmesi için GoFundMe'de bağış kampanyası başlattı. 

Kampanyada 100 bin sterlinlik hedefe karşılık şu ana kadar 45.891 sterlin toplandı. Yaklaşık 3 bin kişinin destek verdiği kampanyayla April, yıllar önce hayatını kurtaran adama daha rahat bir emeklilik dönemi sunmayı amaçlıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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