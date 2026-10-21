1994'te Telefon Kulübesinde Bulunmuştu: 32 Yıl Sonra Onu Kurtaran Adama Vefa Borcunu Böyle Ödedi!

Nisan 1994'te Guyana kökenli Joe Campbell, gecenin erken saatlerinde ailesini aramak için Londra'da bir toplum merkezinin yanındaki telefon kulübesine gitti. Kulübede önce boş bir patates kızartması ambalajı gördüğünü sandı. Ancak yakından baktığında, göbek kordonu hâlâ bağlı, henüz 2 saatlik bir bebekle karşılaştı.

Campbell hemen yetkililere haber verdi ve bebeğin güvenliğini sağladı. Ardından bebeği evlat edinmek istediğini söyledi ancak bu isteği kabul edilmedi. Bebeğe, bulunduğu ayın adını vererek April denmesini sağlayan da Campbell'dı.

Campbell, bebeğin hayatta kalmasını bir tür ilahi müdahale olarak gördüğünü anlattı. Yıllar boyunca onu unutmadı. Hatta kendisine ulaşabileceği umuduyla sosyal hizmetler birimine doğum günü kartları, hediyeler ve para götürdü. Fakat bebeğin hayatına dahil olmasına izin verilmedi.