20 Yıllık Görüntüler: Aldığı İkinci El Kamerada Bir Ailenin Tüm Geçmişi Çıktı!
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New York'ta yaşayan müzisyen Ben Coleman, eBay'den ikinci el bir video kamera satın aldı. Kamera eline ulaştığında içinden çıkan kaset, tanımadığı bir ailenin yıllar önce çektiği videolarla doluydu. Coleman görüntülerin sahibini bulmak için Instagram'da bir çağrı yaptı. Paylaşım kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı ve videodaki küçük kız saatler içinde bulundu.
İşte detaylar.
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eBay'den Aldığı Eski Kameranın İçinden Bir Kaset Çıktı
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Instagram'dan Çağrı Yaptı: "Adın Abby ya da Abigail'se..."
Kısa Sürede Ortaya Çıktı: "Bu Benim Ailem!"
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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