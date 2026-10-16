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20 Yıllık Görüntüler: Aldığı İkinci El Kamerada Bir Ailenin Tüm Geçmişi Çıktı!

20 Yıllık Görüntüler: Aldığı İkinci El Kamerada Bir Ailenin Tüm Geçmişi Çıktı!

Instagram
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 14:37
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New York'ta yaşayan müzisyen Ben Coleman, eBay'den ikinci el bir video kamera satın aldı. Kamera eline ulaştığında içinden çıkan kaset, tanımadığı bir ailenin yıllar önce çektiği videolarla doluydu. Coleman görüntülerin sahibini bulmak için Instagram'da bir çağrı yaptı. Paylaşım kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı ve videodaki küçük kız saatler içinde bulundu.

İşte detaylar. 

Ben Coleman / Instagram

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eBay'den Aldığı Eski Kameranın İçinden Bir Kaset Çıktı

eBay'den Aldığı Eski Kameranın İçinden Bir Kaset Çıktı

Müzisyen ve prodüktör Ben Coleman'ın eBay'den aldığı eski bir VHS Handycam, beklemediği bir sürprizle geldi. Kameranın içinde kalan kasette bir ailenin videoları vardı. 

Upworthy'nin Inside Edition'a dayanarak aktardığına göre kamera 130 dolara alınmıştı ve kayıtlar 1998 ile 2006 arasına uzanıyordu. Görüntüler arasında Paskalya'da çikolata tavşan yiyen bir kız çocuğu, büyükanne ve büyükbabanın da katıldığı bir ilk yaş günü, Hawaii'deki bir aile tatili ve Noel hediyelerini açan çocuklar bulunuyordu.

Instagram'dan Çağrı Yaptı: "Adın Abby ya da Abigail'se..."

Instagram'dan Çağrı Yaptı: "Adın Abby ya da Abigail'se..."

Coleman, kayıtlardaki ipuçlarını bir araya getirip Instagram'da bir video paylaştı. Aradığı kişinin adının Abby ya da Abigail olduğunu, Utah'ta yaşadığını ve Libby, Ellie, Parker ve Hunter adında kardeşleri bulunduğunu açıkladı. Görüntülerde bir çocuğun üzerinde Utah yazılı bir tişört olması da aileyi bulmasına yardımcı olabilecek ipuçlarından biriydi.

Coleman, paylaşımında eBay'den aldığı kamerada bir kişinin tüm çocukluğunu bulduğunu belirterek kayıtların sahibine ulaşmak istediğini anlattı. Kaseti gönderebilmesi için aradığı kişinin kendisine özel mesajla ulaşmasını istedi.

Daha önce paylaşımları birkaç bin izlenme alan müzisyenin videosu iki günde 3,9 milyon izlenmeyi geçti.

Kısa Sürede Ortaya Çıktı: "Bu Benim Ailem!"

Kısa Sürede Ortaya Çıktı: "Bu Benim Ailem!"

Abbie, videoyu ilk fark eden kişinin kız kardeşi olduğunu söyledi. Görüntüleri gören aile üyeleri de şaşkınlıklarını gizleyemedi. Aileden biri, yorumunda görüntülerin kendilerine ait olduğunu belirterek kayıtlara nasıl ulaşabileceklerini sordu.

Abbie de paylaşımın altına yorum yazarak görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu doğruladı. Yıllar önce çekilen çocukluk videolarının yeniden karşısına çıkmasına inanamadığını dile getirdi.

Coleman da aileyle özel mesaj yoluyla iletişime geçeceğini söyledi. eBay'in resmi hesabı bile paylaşıma yorum bıraktı.

Gelin, Abbie'nin çocukluk anılarına biz de yelken açalım! 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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