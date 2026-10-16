20 Yıllık Görüntüler: Aldığı İkinci El Kamerada Bir Ailenin Tüm Geçmişi Çıktı!

Müzisyen ve prodüktör Ben Coleman'ın eBay'den aldığı eski bir VHS Handycam, beklemediği bir sürprizle geldi. Kameranın içinde kalan kasette bir ailenin videoları vardı.

Upworthy'nin Inside Edition'a dayanarak aktardığına göre kamera 130 dolara alınmıştı ve kayıtlar 1998 ile 2006 arasına uzanıyordu. Görüntüler arasında Paskalya'da çikolata tavşan yiyen bir kız çocuğu, büyükanne ve büyükbabanın da katıldığı bir ilk yaş günü, Hawaii'deki bir aile tatili ve Noel hediyelerini açan çocuklar bulunuyordu.