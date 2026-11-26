Ucuza Aldığı Arazi Başını Yaktı: Üstüne Ondan Habersiz Milyonluk Ev İnşa Etmişler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hawaii'de vergi açık artırmasından boş bir arazi satın alan bir kadın, yıllar sonra bir emlak komisyoncusunun telefonuyla arazisinde kendisinden habersiz yapılmış 500 bin dolarlık (yaklaşık 25 milyon lira) bir ev olduğunu öğrendi. Yanlışlıkla başlayan inşaat, taraflar arasında mahkeme sürecine dönüştü.
Detaylar 👇
Vergi açık artırmasından aldığı boş arazi, yıllar sonra gelen bir telefonla bambaşka bir hikayeye dönüştü.
Evi yanlışlıkla inşa eden firma ile geliştirici şirket birbirini suçlarken dava Reynolds'a da yöneltildi.
Mahkeme Reynolds'ı haklı buldu, ancak süreç yaklaşık bir yıl daha sürdü ve gizli bir anlaşmayla sona erdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın