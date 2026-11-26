Söz konusu ev, Keaau Development Partnership adlı şirketin bölgede yürüttüğü daha geniş bir konut projesinin parçasıydı. Şirket, yaklaşık 12 konutun inşası için PJ's Construction ile anlaşmıştı. Evlerden biri yanlışlıkla Reynolds'ın arazisine yapıldı. Geliştirici şirket, Reynolds'ın yanı sıra inşaat firmasını, mimarı ve projeyle bağlantılı diğer tarafları da dava etti.

Şirket, çözüm olarak Reynolds'a aynı büyüklükte ve benzer değerde komşu bir arazi teklif etti. Kadın teklifi kabul etmedi ve karşı dava açtı. Avukatı James DiPasquale, başkasının arazisine istediğini inşa edip bedelini sahibinden talep etmenin tehlikeli bir emsal oluşturacağını savundu. Geliştirici şirketin avukatı Peter Olson ise müvekkilinin, hatanın maddi kazanç için kullanılmaya çalışıldığına inandığını söyledi. PJ's Construction'ın avukatı da geliştirici şirketin arazi ölçümü için harita uzmanlarına ödeme yapmak istemediğini ileri sürdü. İddiaya göre ekipler mülk sınırlarını belirlemek için profesyonel ölçüm yerine telefon direklerinden yararlandı.