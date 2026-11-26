Yün Yerine Tüy Çıkaran Siyah Koyun Irkı Geliştirdiler: Kendiliğinden Dökülüyor
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Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde, yün yerine tüy çıkaran tamamen siyah bir koyun ırkı geliştirildi. Martinmore adı verilen koyunların tüyleri kendiliğinden döküldüğü için kırkma gerekmiyor. İlk 24 koç geçen hafta satışa çıktı.
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Kaynak: ABC News
Fotoğraf: ABC Central West: Emily Middleton
Gilmore ailesinin Black Springs'te geliştirdiği Martinmore koyunlarının tüyleri kendiliğinden döküldüğü için kırkma gerekmiyor.
Piyasaya ilk kez sunulan 24 Martinmore koçunun en pahalısı 21 bin 750 Avustralya dolarına satıldı.
Uzmanlara göre koyu renk güneşe karşı koruma sağlıyor ama sıcak havada hayvanların gölgeye ihtiyacı artıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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