Geçen hafta piyasaya ilk kez çıkan iki düzine Martinmore koçunun en yüksek fiyatlısı 21 bin 750 Avustralya dolarına alıcı buldu. Karşılaştırma için, Black Springs'te yapılan son Avustralya Beyazı satışında damızlık koçlar ortalama 11 bin 200 dolara satılmıştı.

Gilmore'a göre ırkın en büyük çekiciliği rengi. Koyunların koyu pigmentli olması Avustralya iklimi için bir avantaj olarak görülüyor. Koyu renkli hayvanlar, derinin güneş ışığına duyarlı hale geldiği ve ciddi deri lezyonlarına ve ölümcül karaciğer hasarına yol açabilen fotosensitizasyona karşı daha az hassas. Gilmore, siyah koyunların bu hastalığın üstesinden daha iyi geldiğini bildiklerini söylüyor.