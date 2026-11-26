Yılmaz, 6 Eylül'de 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ı açıkladıktan sonra da seçim takvimine ilişkin bir soruyla karşılaşmıştı. Programın seçimlerin zamanında yapılacağı varsayımıyla hazırlandığını anlatan Yılmaz, o gün şu sözleri söylemişti:

'Biz bu programı hazırlarken seçimlerin zamanında olacağını düşünerek hazırladık, 2028 baharı veya yazına doğru. Orada bir spekülatif varsayımın içinde olmadık.'

Seçimin öne alınması ihtimali için Meclis'i adres gösteren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

'Bu konular Meclis'imizin karar vereceği konu. Seçimi biraz daha öne alacaksa o Meclis'in takdirinde. Şimdiden bir varsayım yapmamız doğru olmaz diye düşündük.'