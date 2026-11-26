Cevdet Yılmaz'dan Erken Seçim Sorusuna Beştepe'de Net Yanıt Geldi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'de fon piyasalarına ilişkin düzenlenen ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz'a bu sırada kamuoyunda tartışılan erken seçim ihtimali de soruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı yanıtında seçim takvimine ve hükümetin önceliklerine değindi.
"Seçim 2028 yılında."
Eylülde 2028 baharını veya yazını işaret etmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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