Gemilerin Gece Yolculuğunda Far Kullanmamasının Ardındaki İlginç Neden
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Önünü aydınlatan bir ışık, gemiyi yönetenlerin gece görüşünü bozuyor.
Gemilerdeki kırmızı, yeşil ve beyaz ışıkların her birinin bir anlamı var.
Projektör yalnızca gerektiğinde ve kimseyi rahatsız etmeden kullanılabiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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