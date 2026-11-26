Gemilerde projektör bulunabiliyor ama kullanımı sınırlı. Bir geminin dikkatini çekmek gerektiğinde projektör, başka hiçbir gemiyi zor durumda bırakmayacak şekilde tehlikenin olduğu yöne çevrilebiliyor.

Küçük teknelerde de belirli bir tehlikeyi görmek için projektör kullanılabiliyor. Ancak bunun yalnızca çok yavaş seyrederken ve diğer su yolu kullanıcılarını etkilemeden yapılması gerekiyor.